إيلاف من لندن: من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام للقاء الملك تشارلز في قلعة وندسور وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت مصادر بريطانية وأميركية إنه من المقرر أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بزيارة إلى الملك في وقت لاحق من هذا العام في محاولة لتعزيز العلاقات عبر الأطلسي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يُقال إن ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، سيقوم برحلة على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) برفقة السيدة الأولى ميلانيا في أيلول (سبتمبر) للقاء الملك في قلعة وندسور.

وذكرت مصادر أن الرئيس في ولايته الثانية ناقش مواعيد الزيارة، وكان يفكر في القيام بها خلال الصيف، واستقر على تأجيلها إلى أيلول (سبتمبر)، تحتفظ قلعة وندسور بذكريات خاصة لدى ترامب بعد لقائه بالملكة الراحلة عام 2018 وتناوله الشاي في القلعة.

ومن المأمول أن يكون لهذا الاجتماع دور في "تأكيد العلاقات عبر الأطلسي" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد فرض ترامب رسومًا جمركية الشهر الماضي. وفي وقت لاحق، تراجع الرئيس فجأة عن رسومه الجمركية على معظم الدول لمدة 90 يومًا، لكنه رفع معدل الضريبة على الواردات الصينية إلى 125%.

خلال مؤتمر صحفي عُقد في المكتب البيضاوي اليوم، قال ترامب: "دُعيتُ من قِبل الملك والوطن العظيم. سيُقيمون مهرجانًا ثانيًا - هذا هو الواقع. إنه رائع.

"هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا لشخص واحد. والسبب هو أن لدينا فترتين رئاسيتين منفصلتين، ويشرفني أن أكون صديقًا للملك تشارلز وعائلته، والأمير ويليام"

وتابع :"أعتقد أنهم سيُحددون موعدًا في أيلول (سبتمبر) لا أعرف كيف يُمكن أن يكون أكبر من المهرجان السابق. كان الأخير رائعًا، لكنهم يقولون إن المهرجان القادم سيكون أكثر أهمية."

في شباط (فبراير)، قدم رئيس الوزراء كير ستارمر إلى ترامب رسالة من الملك يدعو فيها الرئيس الأمريكي لزيارة دولة ثانية غير مسبوقة. وقال رئيس الوزراء: "يسعدني أن أحمل رسالة من جلالة الملك. يُرسل الملك أطيب تمنياته وتحياته، بالطبع، ولكنه طلب مني أيضًا أن أحمل هذه الرسالة وأُحضرها إليكم. فهل يُمكنني أن أقدم رسالة من الملك؟".

رد ترامب: "إنه لشرف عظيم أن أستقبل رئيس الوزراء ستارمر في المكتب البيضاوي. إنه مكانٌ مميزٌ للغاية، وهو رجلٌ مميزٌ - والمملكة المتحدة بلدٌ رائعٌ أعرفه جيدًا، وأزورها كثيرًا".