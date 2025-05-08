إيلاف من أنقرة: أكد المحلل التركي مهند حافظ أوغلو أن من يكسب سوريا خلال هذه المرحلة سيتمكن من التحكم بتوجهات المنطقة لقرن من الزمن. والقادم به مفاجآت كبيرة خصوصا بعد زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة.

وقال حافظ أوغلو خلال مشاركته لقناة i24news إن: "من يكسب سوريا في هذه المرحلة سيتمكن من التحكم بتوجهات المنطقة لقرن من الزمن، الفترة القادمة ستكون صعبة وملتهبة في كافة الاتجاهات".

وشدد على أن "أغلب الأطراف تريد الشرع رئيسا لسوريا على الرغم من خلفيته الجهادية".

وتابع حافظ أوغلو: "نحن في مرحلة كسر عظم إما أن تربح الدول الغربية وتركيا والدول العربية أو أن تخسر المرحلة من جديد لصالح إيران، وهذا أمر لا يمكن القبول به بعد التخطيط لإسقاط النظام السوري على مدار 5 سنوات".

وأضاف: "أظن أن القادم به مفاجآت كبيرة خصوصا بعد زيارة ترامب للمنطقة حيث سنشهد الكثير من التغييرات والمفاجآت وبنفس الوقت الكثير من التصعيد".

