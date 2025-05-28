إيلاف من مراكش: قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، رئيس رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط (أمان)، فؤاد عارف، الأربعاء بمراكش، إن تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، يمثل بالنسبة للمغرب، رافعة لتحولات مجتمعية واقتصادية وبيئية كبرى، تستند إلى رؤية ملكية جريئة وشاملة.

وقال عارف، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، المنعقدة تحت شعار "كرة القدم والإعلام في منطقة المتوسط.. بناء جسور تتجاوز الحدود"، إن هذه الرؤية الملكية المتبصرة تشكل القوة الدافعة لتنظيم هذا الحدث الكروي العالمي بشكل مشترك بين ثلاثة بلدان متوسطية، هي المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وأبرز عارف أن "هذه هي المرة الأولى التي ستجمع فيها تظاهرة رياضية بهذا الحجم العالمي بين ثقافات وتاريخ متنوع حول شغف مشترك: كرة القدم".

وفي معرض حديثه عن موضوع اجتماع الجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، سجل عارف أن محور هذه الدورة "يعكس تماما القناعة العميقة بأن كرة القدم، شأنها شأن وسائل الإعلام، لديها القدرة الفريدة على توحيد الشعوب وتحفيز الاقتصادات وتخطي الحدود ورسم خريطة أكثر إنسانية لمنطقة المتوسط من خلال سرد مشترك وجماعي لمصيرنا".

واعتبر عارف أن "ما هو أبعد من هذا الحدث الرياضي، تلوح فرصة أكبر، تتمثل في تعزيز التعاون بين وكالاتنا وبناء مجتمع إعلامي متوسطي متكامل، قائم على تغطية إعلامية تحترم التنوع ومتجذرة في القيم المشتركة".

وخلال الأحداث الرياضية الكبرى، يوضح عارف، لا تقتصر المعلومة على الأداء الرياضي، "بل تنقل في المقام الأول قيما وقصصا إنسانية تشكل ذاكرتنا الجمعية".

وذكر عارف أن شعار هذه الجمعية العامة يمهد الطريق أيضا لتعاون عملي أكثر لمجتمعنا الإعلامي، من خلال تبادل المحتويات والتكوين وإنشاء شبكات للتحقق من صحة الأخبار.

وأشاد عارف بالعدد القياسي للمشاركين في الجمعية العامة الثالثة والثلاثين لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، التي تميزت بالخصوص بعودة ثلاثة بلدان شقيقة إلى عضوية هذه الرابطة، هي ليبيا وموريتانيا وسورية، معتبرا أن حجم هذه المشاركة "يبعث على الفخر".

وحرص عارف أيضا على الترحيب بالمدير العام لوكالة الأنباء السنغالية وعضو المجلس التنفيذي للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، مؤكدا أن مشاركته في الجلسة المخصصة لكأس العالم 2030 تجسد بقوة انخراط إفريقيا المتوسطية والأطلسية في دينامية التعاون هذه.

وشدد على أن "إفريقيا لن تكتفي باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، بل ستكون قلبه النابض"، مضيفا أن وسائل الإعلام الإفريقية ستضطلع بدور حيوي في هذا الصدد.

وخلص عارف إلى أن "هذه الجمعية العامة تسعى إلى أن تكون نقطة انطلاق لتعاون أكثر عمقا وإبداعا وإنسانية. على غرار كرة القدم، التي غالبا ما تكون حُبلى بالمفاجآت، إلا أنها تحتفي بالوحدة وتحمل دائما في طياتها أحلاما مشتركة".

وتتواصل أشغال الجمعية العامة الثالثة والثلاثون لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط إلى غاية الخميس، وتتضمن جلسات ونقاشات موضوعاتية، وتوقيع اتفاقيات تعاون، وحفل توزيع جوائز الرابطة لأفضل المقالات والصور الصحفية.