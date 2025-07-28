ودّع لبنان الاثنين، فنانه المسرحي والموسيقار زياد الرحباني الذي توفي السبت عن 69 عاماً، وتجمّعَت جماهير غفيرة من محبيه صباحاً أمام أحد مستشفيات في بيروت لمواكبة نقل جثمانه إلى منطقة جبلية شمالي شرقيّ بيروت تقام فيها مراسم دفنه بعد الظهر.

وتجمّع أكثر من ألف من محبي الرحباني أمام مستشفى "بي أم جي" منذ ساعات الصباح الأولى بعدما تداعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الدردشة.

وأحضر عدد منهم وروداً بيضاء وحمراء وباقات أزهار، كما حمل آخرون صوراً للرحباني كُتب على بعضها "بَلا وَلا شي...بحبّك"، في إشارة إلى اسم إحدى أغنياته.

وكرر لُبنانيون دعوات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين، "بإعلان الحداد الوطني وتنكيس الإعلام اللبناني نظراً إلى مكانة الراحل".

وتبادل الحاضرون التعازي فيما صدحت ألحان الراحل وصوته عبر سيارات كانت تمر في الشارع، ثم تحلقت مجموعة من المشاركين وأنشدوا أغنيات الراحل ومنها "لأول مرة ما منكون سوا"، باكورة ألحانه لوالدته فيروز.

Anadolu via Getty Images تحضر الفنانة العالمية فيروز جنازة ابنها، حيث تقام المراسم في كنيسة رقاد السيدة العذراء مريم في محيدتا، في لبنان في 28 يوليو/تموز 2025

Anadolu via Getty Images

وتظهر صور من التشييع صورة للممثلة اللبنانية، كارمن لُبّس، وهي تذرف الدموع على نعش زياد الرحباني خلال مراسم جنازته في كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في بكفيا. وجمعت لُبّس وزياد علاقة حب، وفق ما ذكرت في مقابلة لها.

AFP via Getty Images

ولدى خروج السيارة المخصصة لنقل الجثمان من المستشفى، علا التصفيق على وقع قرع أجراس كنيسة المنطقة، وراح الحاضرون الذين أجهش الكثير منهم بالبكاء ينثرون عليها الأزهار والأرُزّ، ويطلقون الزغاريد، وكذلك فعل آخرون من على شرفات منازلهم في هذه المنطقة التي كان الرحباني يسكن قريباً منها، وأقام الاستديو الخاص به فيها، ويمضي وقته في مقاهيها وحاناتها.

وطالب البعض بإخراج النعش من السيارة لتمكين المتجمعين من إلقاء النظرة الأخيرة عليه وحمله والطواف به في المنطقة العزيزة على قلب الراحل.

Getty Images رجال الدين والمعزين، بمن فيهم عمات زياد الرحباني من جهة الأم والأب، يقفون حول نعشه في كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في المحيدسة بكفيا في جبل لبنان، شمال شرق بيروت، في 28 يوليو/تموز 2025

AFP via Getty Images يلوّح معزون بلافتة تجمع بين العلمين اللبناني والشيوعي، بينما يتجمعون حول نعش الموسيقي والملحن اللبناني الشهير زياد الرحباني خارج مستشفى خوري في منطقة الحمرا في وسط بيروت. 28 يوليو/تموز 2025.

ونقلت فرانس برس عن الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، حنا غريب أن زياد "فنان كبير ثائر حمل قضية الإنسانية (...) وكان يريد لبنان ديموقراطياً علمانياً ولاطائفياً".

ورفع عدد من المشاركين العلم الفلسطيني، ووضع آخرون على أكتافهم الكوفية، في تحية للراحل الذي كان مشهوراً بمناصرته للفلسطينيين.

وحمل البعض ملصقاً بتوقيع "أصدقاء المناضل جورج عبدالله"، يجمع صورة الرحباني مع صورة الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين الذي عاد الجمعة، في اليوم السابق لوفاة الفنان، إلى مسقط رأسه في شمال لبنان، بعد أن أمضى أكثر من 40 عاماً خلف القضبان في فرنسا لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي في ثمانينات القرن الماضي.

شخصيتان إحتلتا المشهد في يومين أحدهم في عودته من الأسر والآخر في رحيله ، هم من طينة العظماء وأهم ما أثبتوه أن المقاومة لا تختص بطائفة بل هي مسيرة لا ينضم إليها الا الأحرار لأي طائفة انتموا #زياد_الرحباني#جورج_عبدالله pic.twitter.com/RL7lwgKUGA — Nabil Abdel sater (@Nabil_abdlsater) July 26, 2025

وقال الممثل المسرحي زياد عيتاني الذي كان مشاركاً في التجمع "جئت لأنني اعتبر نفسي من جيل الزياديين (...) ساهم الرحباني في تشكيل ثورتنا وبناء وعينا السياسي وشخصيتنا. خسارة".

وأضاف "أمي سمّتني على اسمه بعد إحدى مسرحياته"، تنقل فرانس برس.

واشتهر الرحباني بمسرحياته التي أنتجها خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) وسخر فيها من واقع سياسي اجتماعي شديد التعقيد. ورغم انتمائه السياسي المعلن، حظي بشعبية واسعة بين كل فئات الشعب اللبناني.

ومَن لم يتسنَ له حضور هذه الأعمال في الشطر الغربي من بيروت، حيث كان زياد يقيم، بسبب انقسام العاصمة اللبنانية حينها بين طَرَفَي النزاع، استمع إلى تسجيلات لها على أشرطة كاسيت كانت منتشرة بكثافة، وكان سكان بيروت الشرقية الموالون للمعسكر السياسي والعسكري المواجِه للأحزاب اليسارية، يحفظون نصوص هذه المسرحيات عن ظهر قلب.

زياد الرحباني المولود في الأول من كانون الثاني/يناير 1956، بدأ مسيرته الفنية مطلع سبعينات القرن العشرين مع مسرحية "سهرية"، ولم ينج من انتقاداته فن والديه التقليدي والفولكلوري.

وحصدت مسرحياته في السبعينات والثمانينات نجاحاً كبيراً، واختصر فيها مشاكل المجتمع اللبناني وطوائفه التي كانت تغذّي آنذاك نار الحرب الأهلية.

لحّن أغنيات كثيرة، قسم كبير منها لوالدته فيروز، ولغيرها من الفنانين الذين عملوا معه.

وشكّل رحيل زياد الرحباني أحد أكثر المواضيع تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي في اليومين الماضيين، إذ نشر عشرات مشاهير الفن والثقافة والإعلام ومعهم آلاف المستخدمين الآخرين رسائل رثوا فيها الفنان "العبقري". كما جرى التداول على نطاق واسع بمقاطع فيديو من أعماله ومقابلاته.