إيلاف من واشنطن: أعلن بيت هيجسيث الذي تغير لقبه مؤخراً من وزير الدفاع إلى وزير الحرب الأميركي - عن متطلبات بدنية جديدة لجميع أفراد القوات المسلحة.

قال هيجسيث إنه بما أنه "يستطيع القيام بتدريبات بدنية شاقة بشكل منتظم"، فإن "كل فرد من أفراد الجيش الأميركي يستطيع ذلك أيضا وسط اختبارات اللياقة البدنية الجديدة التي يجب على كل فرد في الخدمة اجتيازها مرتين في السنة.

وقال إن "الجنرالات والأدميرالات البدينين" "ذوي مظهر سيء"، وأن الأدوار القتالية ستعود إلى "أعلى مستوى للذكور فقط".

وانتقد بيت هيجسيث - الذي يقود وزارة الحرب التي أعيدت تسميتها مؤخرًا (والتي لا تزال تُعرف رسميًا باسم وزارة الدفاع) - "الجنرالات والأدميرالات البدينين"، قائلاً إن ذلك "مظهر سيئ" في ظل فرضه متطلبات اللياقة البدنية العسكرية الجديدة.

متطلبات الطول والوزن للجميع

قال هيجسيث، في كلمة ألقاها أمام حشد من كبار المسؤولين العسكريين في كوانتيكو بولاية فرجينيا في 30 سبتمبر (أيلول): "يبدأ كل شيء باللياقة البدنية والمظهر". وأعلن عن متطلبات الطول والوزن لجميع أفراد القوات المسلحة. وأضاف: "بصراحة، من المرهق أن ننظر إلى التشكيلات القتالية أو أي تشكيل آخر ونرى جنودًا بدينين".

وفي إشارة إلى نفسه، قال: "إذا كان وزير الحرب قادرًا على القيام بالتدريب البدني الشاق بشكل منتظم، فإن كل عضو في قواتنا المشتركة قادر على القيام بذلك أيضًا".

تابع هيجسيث، البالغ من العمر 45 عامًا: "من غير المقبول إطلاقًا رؤية جنرالات وأدميرالات بدناء في أروقة البنتاغون، ويقودون قيادات في جميع أنحاء البلاد والعالم. إنه مظهر سيء. إنه أمر سيء، وهذا ليس من سماتنا".

الجميع تحت اختبار اللياقة

قال إنه لا أحد مُستثنى من المتطلبات الجديدة. وأضاف هيجسيث للمجموعة: "سواء كنت جنديا جوا أو جنديا محمولا على كرسي، أو جنديا جديدا أو جنرالا برتبة أربع نجوم، يجب عليك استيفاء معايير الطول والوزن واجتياز اختبار اللياقة البدنية".

اليوم، بتوجيهي، يُطلب من كل فرد في القوة المشتركة، من جميع الرتب، الخضوع لاختبار اللياقة البدنية مرتين سنويًا، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الطول والوزن مرتين سنويًا خلال كل عام من الخدمة. واليوم أيضًا، بتوجيهي، يُطلب من كل محارب في قواتنا المشتركة الخضوع لاختبار اللياقة البدنية كل يوم عمل. ينبغي أن يكون هذا الإجراء شائعًا، فمعظم الوحدات تقوم به بالفعل.

وتابع هيجسيث: "لا أريد أن يخدم ابني جنبًا إلى جنب مع قوات خارج الشكل، أو في وحدة قتالية مع إناث لا يمكنهن تلبية نفس المعايير البدنية للأسلحة القتالية مثل الرجال، أو قوات ليست على دراية كاملة بمنصة الأسلحة أو المهمة المخصصة لها".

وأضاف: "لا يتعلق الأمر بمنع النساء من الخدمة. نحن نُقدّر بشدة تأثير القوات النسائية... ولكن عندما يتعلق الأمر بأي وظيفة تتطلب قوة بدنية لأداء القتال، يجب أن تكون هذه المعايير البدنية عالية ومحايدة بين الجنسين".

إذا نجحت النساء، فهذا رائع. وإن لم ينجحن، فهذا هو الواقع. إذا كان هذا يعني عدم تأهل النساء للوظائف القتالية، فليكن،" قال، مضيفًا أن الإرشادات الجديدة ستُقصي "الرجال الضعفاء، لأنكم لا تُمارسون الرياضة".

وأعلن أيضًا عن نهاية "الرجال الذين يرتدون الفساتين" و"عبادة تغير المناخ". قال: "لا مزيد من الحطام. لقد انتهينا من هذا الهراء".