إيلاف من الرياض: حصداً لثمار الرؤية السعودية للمستقبل، وتأكيداً على وجود وجوه شابة في المملكة العربية السعودية تتسلح بالعلم والمعرفة والانفتاح على العالم، وتأكيداً على أن المرأة السعودية أثبتت أحقيتها بنهج التمكين، اختارت مجلة TIME جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي»، ضمن قائمة أهم 100 شخصية من قادة المستقبل في العالم «TIME100 Next»، مما يجعلها أول شخصية سعودية على الإطلاق تدخل ضمن هذه القائمة المرموقة.

تُعدّ هذه القائمة امتداداً لقائمة «TIME 100»، التي تحتفي سنوياً بأكثر الشخصيات تأثيراً في العالم، حيث تُسلّط قائمة «TIME100 Next» الضوء على أبرز القيادات العالمية الصاعدة التي تسهم في صياغة مستقبل الأعمال والترفيه والرياضة والسياسة والصحة والعلوم والنشاط المجتمعي وغيرها.

ويُبرز هذا الإنجاز التاريخي دور الراشد المحوري والريادي بمجال الأعمال والإعلام، كما يمثّل محطة فارقة للمرأة السعودية على الساحة العالمية.

كارولين ليفيت ولامين يامال

وإلى جانب الراشد، تضم القائمة شخصيات بارزة مثل المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، ولاعب كرة القدم العالمي لامين يامال، ورئيس جمهورية غيانا عرفان علي، إضافة إلى عدد من القادة المؤثرين والبارزين في مختلف المجالات.

وحول هذا التكريم، قالت مجلة «TIME»: «إن جمانا الراشد هي مهندسة للمشهد الإعلامي المتغيّر في الشرق الأوسط»، وهو ما يتجلى بوضوح في إنجازاتها منذ تعيينها عام 2020 أول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي في «SRMG»، حيث قادت عملية التحول الرقمي الشامل، وأطلقت قطاعات وشركات إعلامية جديدة، وأبرمت شراكات عالمية بارزة.

كما انعكس هذا التحول في النمو السريع للقيمة السوقية للمجموعة، بما يؤكد ثقة المستثمرين باستراتيجياتها في تطوير الأعمال وقيادة قطاعات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا. وتحت قيادتها، أعادت المجموعة صياغة العلاقة بين الإعلام العربي وجمهوره، مع التركيز على تمكين الجيل الجديد من المواهب، وذلك وفقاً لتقرير "الشرق الأوسط".

دورها في دعم صناعة السينما

وانطلاقاً من موقعها بصفتها رئيسة مجلس أمناء مؤسسة «مهرجان البحر الأحمر السينمائي»، قادت الراشد جهود دعم صناعة السينما في العالم العربي وأفريقيا وآسيا، عبر مبادرات ترعى صناع الأفلام وتُعزز التعاون الدولي. وأسهمت هذه الجهود في إنجاز غير مسبوق تمثَّل بعرض 80 فيلماً مدعوماً من قِبل المؤسسة في أرقى المهرجانات السينمائية العالمية، بما فيها مهرجانات كان وفينيسيا وبرلين وتورنتو وصن دانس وغيرها.

أثمرت هذه الجهود كذلك تسليط الضوء على صناع الأفلام، الذين كانوا في وقتٍ مضى يكافحون ليجدوا لأعمالهم بصمة في عالم صناعة الأفلام على الصعيد العالمي. واليوم، تتكلل مؤسسة «مهرجان البحر الأحمر السينمائي» بصفتها وجهة عالمية رائدة للسينما والثقافة والإبداع.

تحولات استثنائية في المملكة

وقالت جمانا الراشد: «يشرّفني أن أكون ضمن قائمة (TIME100 Next)، هذا التكريم وهو تكريم للفِرق الاستثنائية التي أفتخر بالعمل معها في (SRMG) ومؤسسة (مهرجان البحر الأحمر السينمائي)، كما أنه انعكاس لرؤية وقيادة أتاحت الفرص ونتج عنها تحول استثنائي تشهده المملكة والمنطقة نحو مستقبل يقوم على الابتكار والإبداع، وخلق قصص تتردّد أصداؤها عالمياً».

ويؤكد حضور الراشد تنامي التأثير العالمي والدور المحوري الذي تلعبه الصناعات الإعلامية والإبداعية بالمملكة العربية السعودية في إثراء النقاش والحوار على مستوى العالم. ومع استمرار المملكة في مسيرتها الطموحة نحو التحول الثقافي والاقتصادي، تُجسّد قيادة الراشد روح التقدّم وقوة السّرد في ربط الناس والمجتمعات عبر الحدود.