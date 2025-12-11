إيلاف من مقديشيو: قال وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، إن الصوماليين لن يقبلوا بالتقليل من قدرهم بعد أن وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا إهانة لهم.

وفي رسالة إلى وكالة "رويترز"، قال فقي إن على ترامب التركيز على الوفاء بتعهداته للناخبين الأمريكيين "بدلا من الانشغال بالصومال".

وفي حين عبر عن امتنانه للولايات المتحدة لدعمها العسكري في القتال ضد المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة في البلاد، رفض الأوصاف التي أطلقها ترامب على الصوماليين.

وقال وزير الدفاع "الشعب الصومالي معروف في أنحاء العالم بعمله الجاد... معروفون بصمودهم في مواجهة الشدائد. واجهوا المصاعب والكثير من الأعداء ومنهم أولئك الذين ينكرون حقهم في الوجود ويقتلونهم ويذلونهم ويهينونهم". وتابع قائلا "تخطوا كل ذلك وتمكنوا من النجاة".

والثلاثاء، ندد ترامب في كلمة ألقاها في تجمع في بنسلفانيا، بالهجرة من دول "العالم الثالث". وقال "دائما نستقبل أشخاصا من الصومال، وهي أماكن كارثية، أليس كذلك؟... إنها قذرة ومقززة ومليئة بالجريمة".

وأضاف "الشيء الوحيد الذي يجيدونه هو ملاحقة السفن" في إشارة إلى عمليات قرصنة قبالة ساحل الصومال، وأشار إلى أن الصومال ليست دولة، وهي لا تملك جيشاً أو برلماناً أو قوات أمن.

كما جدد ترامب سخريته المثيرة للجدل من الهان عمر وهي سياسية أميركي ة من أصول صومالية.

وفي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن ترامب، أنه يعتزم وقف الهجرة من "دول العالم الثالث"، بعد إطلاق مواطن أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن.

وهدد أيضا بإلغاء "ملايين" الطلبات المقبولة التي منحت في عهد سلفه جو بايدن، و"ترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية".