إيلاف من لندن: حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا من "أسوأ السيناريوهات" مع تفشي "الإنفلونزا الخارقة".

يأتي هذا فى الوقت الذى يخيم فيه شبح إضرابات الأطباء، التي قد تبدأ في 17 ديسمبر وتستمر حتى 22 ديسمبر، على القطاع الصحي

وفي حين بدأ موسم الإنفلونزا هذا العام أبكر من المعتاد، ارتفع عدد مرضى الإنفلونزا في المستشفيات في جميع أنحاء إنكلترا هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، وقد أطلقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية نداءً عاجلاً لتلقي لقاح الإنفلونزا للفئات الأكثر عرضة للخطر.

ويعتقد الخبراء أن سلالة متحورة هي المسؤولة عن الظهور المبكر للفيروس.

وأصدرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا تحديثًا لأرقام الإنفلونزا والمستشفيات. وقالت إن لديها حاليًا عددًا كافيًا من مرضى الإنفلونزا يوميًا "لملء أكثر من ثلاثة مستشفيات تابعة لها".

وتكشف أرقام جديدة عن ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا بأكثر من النصف في أسبوع واحد فقط.

وبلغ متوسط ​​عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب الإنفلونزا الأسبوع الماضي 2660 مريضًا يوميًا.

وهذا أعلى رقم مسجل على الإطلاق لهذا الوقت من العام، بزيادة قدرها 55% عن الأسبوع السابق.

ودعت السلطات الصحية الجمهور إلى الالتزام بالتدابير الوقائية مثل غسل اليدين بانتظام وارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة، كما نصحت من تظهر عليهم الأعراض بالبقاء في المنزل لتقليل انتشار العدوى، فيما يراقب المسؤولون الوضع عن كثب ويستعدون لتوسيع قدرة المستشفيات إذا استمر ارتفاع الإصابات.

استراليا

و!ذ ذاك، حطم موسم الإنفلونزا في أستراليا - الذي يُعتبر مؤشرًا موثوقًا لما سيحدث في المملكة المتحدة - الأرقام القياسية لأعداد الإصابات هذا العام.

كما ظهرت مؤشرات تحذيرية من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث أعلنت اليابان عن تفشي وباء الإنفلونزا في أكتوبر، مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس.

أنواع الإنفلونزا

وهناك ثلاثة أنواع من الإنفلونزا: إنفلونزا A (H1N1)، وإنفلونزا A (H3N2)، وإنفلونزا B.

هذا العام، يُشكل النوع الفرعي H3N2 مشكلة حقيقية.

وتتطور فيروسات الإنفلونزا باستمرار في عملية تُعرف باسم الانزياح المستضدي - ولهذا السبب يتم تحديث لقاحات الإنفلونزا سنويًا.

وفي نصف الكرة الشمالي، يتم اختيار سلالات اللقاح في فبراير استعدادًا لفصل الشتاء التالي.

لكن هذه السلالة من فيروس H3N2، والمعروفة تحديدًا باسم السلالة الفرعية K، تطورت بشكل أسرع من المعتاد خلال فصل الصيف، مما يجعلها مختلفة عن السلالة المستخدمة في اللقاحات، وفقًا لوكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA).

موت الآلاف

ويحذر الخبراء من احتمال وفاة آلاف الأشخاص هذا الشتاء. ويأتي هذا التحذير في أعقاب تضاعف وفيات الإنفلونزا أكثر من مرتين العام الماضي.

تقدر وكالة الأمن الصحي البريطانية أن 7757 شخصًا في إنكلترا توفوا بسبب الإنفلونزا الشتاء الماضي، مقارنةً بـ 3555 شخصًا في العام الذي سبقه.

كما ارتفعت وفيات الأطفال بسبب الإنفلونزا من 34 إلى 53.