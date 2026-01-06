إيلاف من واشنطن: هناك سؤال واحد فوق كل الأسئلة الأخرى لا بد أنه يطارد قادة إيران هذا الأسبوع: هل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد فيما يقول؟ لسنوات، بدا أن المؤسسة الأمنية الإيرانية تتجاهل خطاب ترامب المتشدد باعتباره مجرد هراء، فترامب دائماً ما يتراجع.

صاغ هذا المصطلح مطلع العام الماضي كاتب عمود في صحيفة فايننشال تايمز لوصف تهديدات الرئيس الأميركي الفارغة بفرض تعريفات جمركية. فقد هدد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على المشروبات الكحولية الأوروبية، لكن ذلك لم يحدث.

وكذلك لم يحدث فرضه تعريفة جمركية بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية، أو على الأدوية، أو حتى توزيعه عائدًا على التعريفات الجمركية بقيمة 2000 دولار للفرد. وكل هذا يندرج ضمن نطاق الاقتصاد.

أما فيما يتعلق بالدبلوماسية والسياسة، فإن تهديداته المتكررة لحماس بـ "فتح أبواب الجحيم" لم تتحقق على أرض الواقع، وأثبتت أنها مجرد كلام، وسخر منه منتقدوه وقالوا إنه مجرد كلام بلا فعل؛ مجرد كلام بلا مضمون.

ولكنهم لم يعودوا يسخرون. على مدى الأشهر السبعة الماضية - وخاصة الأسبوع الماضي - ظهرت رواية مضادة، قد تشكل الآن كيفية حساب القيادة الإيرانية للمخاطر في هذه اللحظة من الاضطرابات الداخلية المتجددة.

لم يعد السؤال الذي يلوح في الأفق أمام آيات الله الآن هو ما إذا كان ترامب يتحدث بلهجة حادة فحسب، بل ما إذا كان الاعتقاد الراسخ بأنه يتراجع في نهاية المطاف لا يزال قائماً.

مصداقية ترامب

ظهر أول شرخ هائل في رواية "تاكو" في يونيو (حزيران)، عندما انضم ترامب إلى الهجوم الاستباقي الإسرائيلي على إيران وأذن بشن ضربات أميركية مباشرة على المنشآت النووية الإيرانية شديدة التحصين في فوردو وناتانز وأصفهان.

لم يكن هذا الأمر رمزياً ولا غير مباشر، بل كان قراراً متعمداً باستخدام القوة على الأراضي الإيرانية. لقد رُسِمَت سابقة، وكان لها أهمية بالغة: فقد تجاوز ترامب خطاً كان أسلافه يتجنبونه بحرص شديد.

اكتسبت هذه السابقة أهمية جديدة في نهاية الأسبوع الماضي، وإن كان ذلك بعيدًا عن الشرق الأوسط . ففي خطوة جريئة ومذهلة، ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقلته إلى نيويورك لمواجهة التهم الموجهة إليه. كانت العملية سريعة ودقيقة وغير متوقعة على الإطلاق.

في مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت برفقة ترامب، أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو أن لهذه العملية رسالة أوسع. فعندما يقول هذا الرئيس إنه سيتحرك، فهو يعني ذلك. وأضاف روبيو أن على الدول الأخرى أن تحذو حذوه. ومن الآمن افتراض أن إيران فعلت ذلك بالتأكيد، ويمكن القول إن اعتقال مادورو هي رسالة من ترامب إلى المرشد الإيراني خامنئي.

التدخل الأميركي في إيران

يوم الجمعة، أي قبل يوم من العملية في كاراكاس، نشر ترامب على موقع "تروث سوشيال" ما يلي: "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف، وهو ما دأبت عليه، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم. نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك".

وكرر التهديد يوم الأحد، قائلاً للصحفيين عندما سُئل: "نحن نراقب الوضع عن كثب. إذا بدأوا بقتل الناس في إيران كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أن الولايات المتحدة ستضربهم بقوة".

ليست هذه الأنواع من التهديدات من ترامب جديدة. في الواقع، لقد استخدم عبارة "مستعد تماماً" عدة مرات في الماضي، بما في ذلك خلال أزمة كوريا الشمالية في بداية ولايته الأولى وبعد تفجير منشآت النفط السعودية عام 2019. وفي كلتا الحالتين، كان تهديده أشد من أفعاله.

لكن ما فعلته كل من هجمات قاذفات بي-2 على إيران في يونيو (حزيران) واعتقال مادورو يوم السبت هو إضفاء مصداقية على هذه التهديدات. كان بإمكان القيادة الإيرانية، في الماضي، أن تتجاهل تهديدات ترامب باعتبارها مجرد خطاب يهدف إلى كسب النفوذ. لكن اليوم، ينطوي هذا التجاهل على مخاطر أكبر. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن طهران قد أخذت الأمر على محمل الجد.

عقب تحذير ترامب، أفادت التقارير أن مسؤولين أمنيين إيرانيين عقدوا اجتماعات طارئة لبحث سبل إدارة الاحتجاجات بأقل قدر من العنف لتجنب تأجيج الوضع. وتمثل هذه التوصيات تحولاً واضحاً عن جولات المظاهرات السابقة التي قُمعت بسرعة وبوحشية.

ضبط النفس مع المتظاهرين خوفاً من ترامب

وبحسب التقارير، قُتل نحو 20 شخصاً منذ بدء الجولة الحالية من الاحتجاجات قبل أسبوع يوم الأحد، ولكن بالمقارنة مع حملات القمع في عام 2019، عندما قُتل أكثر من 200 شخص، أو خلال احتجاجات مهسا أميني في الفترة 2022-2023، عندما قُتل أكثر من 500 شخص، تشير هذه الأرقام إلى أن الحكومة تسعى إلى إظهار ضبط النفس.

يعكس هذا الحذر حسابات دقيقة أكثر من كونه تعاطفاً. تواجه القيادة الإيرانية الآن معضلة لم يسبق لها أن واجهتها من قبل: اضطرابات داخلية تتفاقم بالتزامن مع تهديد عسكري خارجي ذي مصداقية من كل من الولايات المتحدة، التي أطلقها ترامب، وإسرائيل.

هذه هي معضلة آية الله: هل يلجأ إلى القمع الشديد، كما فعل سابقًا، ويخاطر بتدخل أميركي؟ أم يحاول صرف الأنظار عن الغضب بمهاجمة إسرائيل، ويخاطر باستعراض إسرائيلي ساحق للقوة يُضعف جهاز الأمن الداخلي؟ أم يتراجع، ويخاطر بانتشار الاحتجاجات، مدفوعةً بشعورها بأن النظام مُقيد؟

ومما يزيد من حدة هذا الضغط، الوضع الهش المتزايد للقيادة العليا للنظام. وقد غاب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بشكل ملحوظ عن الأنظار العامة.

فرار المرشد من إيران

نشرت صحيفة التايمز اللندنية يوم الأحد تقريراً حول تقييمات استخباراتية تشير إلى أنه قد أذن بوضع "خطة بديلة"، وهي خطة طوارئ للفرار من إيران إلى روسيا برفقة أفراد عائلته ودائرة مقربة منه، على غرار ما فعله الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسواء أكان سيتم تفعيل هذه الخطة أم لا، فإن مجرد وجودها يدل على قلق بالغ لدى القيادة العليا. فالأنظمة الواثقة من قبضتها على السلطة لا تُعدّ خططاً للخروج.

في الوقت نفسه، برز البُعد الإسرائيلي بشكل أكبر. فبحسب تقرير نشرته صحيفة الأخبار التابعة لحزب الله، توصل ترامب ونتانياهو خلال اجتماعهما الأخير في مارالاغو إلى تفاهم بشأن عمل مشترك في حال رفضت إيران التفاوض بشأن برنامجها النووي وفقاً للشروط الأميركية.

لم تُخفِ إسرائيل استعدادها للتحرك مجدداً إذا أعادت إيران بناء قدراتها التي تضررت العام الماضي. الجديد هو الشعور السائد، في طهران وبيروت على حد سواء، بأن واشنطن قد لا تكبح جماح إسرائيل، بل قد تشارك بنشاط.

يرى البعض أن هناك منطقاً كبيراً في التشكيك بتهديدات ترامب، نظراً لأن العديد من التهديدات السابقة لم تتحقق. إلا أن التركيز فقط على ما لم يفعله ترامب يُغفل النمط الأكثر أهمية في ولايته الثانية: فعندما يخلص إلى فشل الردع، يُظهر استعداداً للتحرك فجأةً وبحزم ودون مناورات دبلوماسية مطولة.

يشكل الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، واعتقال مادورو، والآن التحذيرات العلنية المتكررة المرتبطة بسلوكيات محددة فيما يتعلق بالاحتجاجات، نمطاً لا يمكن لطهران تجاهله.

يبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا سيردع حملة قمع وحشية ضد المتظاهرين. لكن من الواضح أن افتراض "السيطرة التامة" القديم لم يعد آمناً، وفي طهران، لا بد أن يكون هذا الغموض وحده مقلقاً للغاية. عندما يقول ترامب إنه "مستعد تماماً"، يبدو أن القيادة الإيرانية، على الأقل وفقاً لبعض المؤشرات الأولية، تأخذ كلامه على محمل الجد.

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "جيروزاليم بوست"