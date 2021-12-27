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لوس أنجليس: قاد الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس لفوز صعب على حساب مضيفه لوس أنجليس كليبرز بنتيجة 103-100 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفرّط ناغتس بتقدّم كبير وصل إلى 17 نقطة في الربع الثالث، قبل أن يتأخّر بالنتيجة بفارق تسع نقاط قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.

وكان يوكيتش أفضل مسجّل لناغتس بـ 26 نقطة مع 22 متابعة، وأضاف إليه ويل بارتون 17 نقطة وأوستن ريفرز ومونتي موريس 12 نقطة لكل منهما، ليتفادى ناغتس السيناريو نفسه الذي فرّط فيه بتقدّم بلغ 19 نقطة قبل أن يخسر من تشارلوت هورنتس الخميس.

من جهة أخرى، عاد جيمي باتلر بعد غياب لثماني مباريات بسبب الإصابة وقاد ميامي هيت إلى الفوز على أورلاندو ماجيك 93-83.

وأحرز باتلر 17 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة و3 كرات مسروقة في لقاء غاب عنه زميله صانع الألعاب كايل لوري بعد دخوله السبت في بروتوكولات فيروس كورونا.

لكنّ هيت تمكّن من تسجيل ست ثلاثيات في الربع الثالث ليوسّع الفارق إلى 18 نقطة في مستهل الربع الرابع.

معضلة الإصابات المتزايدة

وتواجه جميع فرق الدوري معضلة الإصابات المتزايدة نتيجة الضغط على اللاعبين المُعافين وسط تفشٍّ كبير للمتحورة الجديدة لكوفيد-19، "أوميكرون"، التي فرضت موجة غيابات بالجملة.

ونجح ستة لاعبين فقط من ماجيك بتجاوز بروتوكول كوفيد-19 الأحد، فيما غاب ستة لاعبين آخرين بسبب الإصابات.

وقال مدرب ماجيك جمال موسلي "تتوقع ما لا يمكن توقعه".

وعزّز هيت موقعه في القسم الشرقي حيث يحتل المركز الرابع بـ 21 فوزًا و13 خسارة، بينما يقبع ماجيك في المركز 14 ما قبل الأخير بـ 7 انتصارات فقط مقابل 27 خسارة.

بولز وكافالييرز إلى الفوز

وفي شيكاغو، حقّق بولز بقيادة زاد لافين العائد بعد غيابه بسبب كوفيد الفوز على حساب إنديانا بايسرز 113-105.

سجّل لافين 32 نقطة وأضاف ديمار ديروزن 24 نقطة لشيكاغو الذي تقدّم في أغلب فترات المباراة لينتزع فوزه الثالث تواليًا.

ولم يخض لافين أي مباراة منذ 11 الشهر الحالي.

وفي كليفلاند، اكتسح كافالييرز ضيفه تورونتو رابتورز 144-99 وذلك في المباراة الأولى للفريق الكندي منذ 18 كانون الثاني/ديسمبر بعدما أرجئت ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة نتيجة الغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب بروتوكول كوفيد 19.

وكان كيفن لوف وداريوس غارلاند أفضل مسجّلين للفريق الفائز بـ 22 نقطة لكل منهما.

وفي واشنطن، تألّق لاعب فيلالفيا سيفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد مع 36 نقطة و13 متابعة وقاد فريقه إلى الفوز على ويزاردز الذي غاب عنه هدّافه برادلي بيل بسبب كورونا، بنتيجة 117-96.

كما تغلب ممفيس غريزليز بعد بداية بطيئة على مضيفه ساكرامنتو كينغز بنتيجة 127-102.