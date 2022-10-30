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برلين : استعاد أونيون برلين صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه القاتل على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2 1 الأحد ضمن المرحلة الثانية عشرة.

وقلب نادي العاصمة تأخره بهدف نيكو إلفيدي (33) إلى فوز، بادراكه التعادل قبل 10 دقائق من صافرة النهاية بفضل كيفن بيرنز (79)، قبل أن يضيف هدف الفوز والنقاط الثلاث من الركنية الأخيرة في المباراة عبر الهولندي دانيلو دوكي (90+7).

ورفع أونيون برلين رصيده في المركز الأوّل إلى 26 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن بايرن مونيخ حامل اللقب الذي كان تربع على الصدارة موقتاً بفوزه الساحق في ملعبه على ماينتس 6 2.

وعاد أونيون برلين إلى سكة الانتصارات محلياً بعدما سقط أمام بوخوم المتواضع 1 2 في المرحلة الماضية، مستفيداً من الحالة المعنوية العالية عقب فوزه الثالث تواليا في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عندما تغلب على سبورتنغ براغا البرتغالي 1 صفر الخميس.

اعتقد نادي العاصمة انه سجل هدف السبق عبر مهاجمه شيرالدو بيكر إلا أن حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" أشار إلى لمسة يد على الهداف (29)، قبل أن يفتتح مونشنغلادباخ التسجيل بعد 4 دقائق بفضل رأسية إلفيدي داخل منطقة الجزاء بعد ركنية نفذها لارس ستندل (33).

وأهدر الفريق الضيف بعد دقيقتين فرصة مضاعفة النتيجة من رأسية للفرنسي ماركوس تورام من زاوية صعبة على يسار المنطقة مرت فوق العارضة بقليل بعد تمريرة من الجزائري رامي بن سبعيني، ليعود لاعب منتخب "الديوك" ويهدر رأسية ثانية من مسافة قريبة بعد ركنية من ستندل أيضاً (45+1).

وأدرك أونيون التعادل برأسية أيضاً اثر تمريرة من البرتغالي ديوغو لييتي تابعها بيرنو في الشباك (79)، قبل أن يسدد الضربة القاضية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بالطريقة ذاتها بفضل رأسية دوكي بعد تمريرة عرضية من جايمي ليفلينغ.