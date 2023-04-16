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خيتافي (إسبانيا): سقط برشلونة متصدّر الدوري الإسباني في فخّ التعادل السلبي للمباراة الثانية توالياً، وهذه المرة أمام مضيفه خيتافي، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الـ"ليغا".

وبهذا التعادل السلبي واصل برشلونة نزيف النقاط، بعدما كان تعادل سلباً في المرحلة الماضية أيضاً أمام ضيفه جيرونا.

ورغم ذلك، رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الدوري، وبفارق 11 نقطة عن غريمه وملاحقه ريال مدريد الذي فاز السبت على قادش بهدفين نظيفين.

وهذه المباراة الثالثة توالياً في جميع المسابقات التي يفشل برشلونة في هز الشباك، بعد خسارته على أرضه 4 0 في إياب نصف نهائي الكأس المحلية أمام ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الحالي ليودع المسابقة.

خيتافي يرفع رصيده

أما خيتافي، فرفع رضيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكانت المباراة متكافئة إلى حد ما، رغم الهجوم الضاغط لأصحاب الأرض مع بداية المباراة، مع فرص عدة عبر المهاجمين بورخا مايورال ومنير الحدادي، لكن من دون خطورة.

ومني برشلونة بنكسة في الشوط الأول مع إصابة سيرجي روبيرتو بشد عضلي، ما اضطر المدرب تشافي هيرنانديس إلى استبداله وإدخال إيريك غارسيا في الدقيقة 18.

وأهدر النادي الكاتالوني فرصاً عدة لحسم المباراة، أبرزها عبر البرازيلي رافينيا الذي سدد أرضية زاحفة ارتطمت بالقائم الأيسر، لترتد أمام أليكس بالدي الذي سدد في القائم أيضاً (26).