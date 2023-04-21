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برشلونة: يستقبل برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ضيفه أتليتكو مدريد على ملعب كامب نو الأحد ضمن منافسات المرحلة الثلاثين، وهو في حاجة لاستعادة توازنه واتخاذ خطوة مهمة نحو اللقب.

مع تفوقه بفارق 11 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وضع برشلونة اليد الاولى على اللقب، لكنه خسر بعض الزخم مع تعادلين متتاليين سلباً أمام جيرونا وخيتافي.

يزحف فريق المدرب تشافي هرنانديس نحو خط النهاية بدلاً من الركض سريعًا، بعد أن تلقت معنويات الفريق ضربة قوية عندما أخرجه ريال مدريد من نصف نهائي كأس الملك بفوزه عليه 4-0 في عقر داره على ملعب كامب نو في وقت سابق من الشهر الحالي.

خطفت الأمور خارج الملعب محور الاهتمام، حيث عقد الرئيس جوان لابورتا مؤتمرًا صحافيًا لتوضيح نفي النادي لأي مخالفات في فضيحة "قضية نيغريرا" والعودة المحتملة للارجنتيني ليونيل ميسي من باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال لابورتا أيضًا إنه يرغب في تجديد عقد تشافي، لكن المدرب يريد من فريقه إنهاء المهمة بالفوز بالدوري قبل أن يبدأ محادثات بشأن عقد جديد أو يناقش التعاقدات الصيفية.

أصر تشافي في وقت سابق من الشهر "عندما نفوز بالليغا، سنحتفل باللقب، ولكن لم نفز بشيء بعد. علينا أن نفوز به".

سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين فقط في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات وكلاهما أمام إلتشي متذيل الترتيب.

كان جفافه أحد العوامل التي دفعت برشلونة إلى تعادلين سلبيين تواليًا في الدوري للمرة الأولى منذ 2005.

لكن تشافي قال إن ليفاندوفسكي، أفضل هداف في الدوري برصيد 17 هدفًا، سيعود قريبًا إلى معانقة الشباك "لا زال متصدر الهدافين، الجزء الاول من الموسم كان مذهلا. أرقامه جيدة في النصف الثاني ولكن ليس كما الاول. الاهداف ستأتي، لروبرت وللفريق".

ويدرك برشلونة أن المهمة لن تكون سهلة أمام صاحب المركز الثالث المبتعد بنقطتين فقط عن ريال والفريق الأكثر تألقًا في الدوري مؤخرًا.

تألق غريزمان

منذ استئناف المنافسات بعد كأس العالم، قدّم فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني مستويات مميزة وحقق الفوز في مبارياته الست الاخيرة في الليغا.

لقد فات الأوان على روخيبلانكوس لتحقيق أي لقب هذا الموسم مع خروجهم من أوروبا وكأس إسبانيا وابتعادهم بفارق 13 نقطة عن برشلونة، لكن التفوق على الغريم ريال مدريد سيوفر بعض العزاء.

اللاعب المحوري في أتلتيكو، وربما أفضل لاعب في الدوري الإسباني هذا الموسم، هو أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة السابق.

أثار المهاجم الفرنسي، المعار إلى أتلتيكو من النادي الكاتالوني إلى حين توقيعه على عقد دائم مع نادي العاصمة في تشرين الاول/أكتوبر، الاعجاب في طريق منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم الذي خسره بركلات الترجيح أمام الارجنتين.

نقل هذه الفورمة الى ناديه ويقدم مستويات مع فريق العاصمة لم يصل إليها خلال فترة مخيبة مع برشلونة.

أحرز ابن الـ32 عامًا 11 هدفًا و9 تمريرات حاسمة لأتلتيكو هذا الموسم في الدوري ويمكن القول إنه في ذروة مسيرته، على الرغم من أنه يؤكد أن بإمكانه تقديم الافضل.

قال بعد تسجيله ثنائية ضد ألميريا الاسبوع الماضي "أنا سعيد جدًا بأدائي هذا العام ولكن لا أعتقد أنني وصلت الى أعلى مستوياتي بعد".

بطولة ريال مدريد المفضلة

أما ريال مدريد فيطمح في المحافظة أقله على مركزه الثاني رغم أن تركيزه ينصب على بطولته المفضلة في دوري أبطال أوروبا ونهائي الكأس المحلية.

يدخل الى مباراته ضد ضيفه سلتا فيغو السبت بعد أن بلغ الدور نصف النهائي لدوري الأبطال بتجديده الفوز على تشلسي الانكليزي في عقد دار الاخير 2-0 الثلاثاء على غرار نتيجة مباراة الذهاب.

ضرب بطل أوروبا موعدًا في المربع الاخير مع مانشستر سيتي الانكليزي في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي، كما يواجه أوساسونا في نهائي الكأس المحلية.

يقدم مستويات متقلبة في الدوري بعد أن خسر اثنتين من مبارياته الاربع الاخيرة، ضد برشلونة (1-2 في المرحلة 26) وعلى أرضه أمام فياريال (2-3 في المرحلة 28).

ضرب بطل أوروبا موعدًا في المربع الاخير مع مانشستر سيتي الانكليزي في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي، كما يواجه أوساسونا في نهائي الكأس المحلية.