إيلاف من مدريد: بعد تقديمه لنجمه الفرنسي كيليان مبابي، لم يعد هناك كيان كروي في أوروبا يمكنه منافسة ريال مدريد "جدياً" سواء اقتصادياً فيما يتعلق بالدخل المالي، أو كروياً على مستوى السيطرة على البطولات.

قد يكون مانشستر سيتي بقيادته الفنية مع بيب غوارديولا، وإدراته الظبيانية بقدراتها المالية الأقرب لمزاحمة الملكي على عرش أوروبا، ولكن يظل فارق الشعبية كبيراً لمصلحة الريال، وهو فارق يرجح الكفة في عالم كرة القدم.

أما على المستوى المحلي، فلن يتمكن البارسا بعناصره الفردية الموهوبة بقيادة لامين يامال أن يقف هو الآخر في وجه الريال، حيث يتطلب الأمر قدرات مالية كبيرة لا تتوفر للنادي الكتالوني الذي يعاني مالياً منذ سنوات بعيدة.

قصة مبابي

تقديم مبابي في سانتياغو برنابيو معقل الريال كان بمثابة اتفاقية مصالحة بين جماهير الريال والنجم الفرنسي الذي راوغ كثيراً قبل القدوم إلى مدريد، ولكن ووفقاً لصحيفة ماركا، فإن ما حدث هو جزء من جمال كرة القدم.

في عام 2015، قرر مبابي التوقيع مع نادي موناكو ، وهو القرار الصحيح الذي سمح له بالنمو في كل دقيقة بعيداً عن ضغوط التواجد في فريق كبير مثل ريال مدريد ، ليبدأ رحلة طويلة سمحت له بارتداء القميص الذي طالما حلم به. وبعد 9 سنوات، وهو الرقم الذي سيرتديه على ظهره، ويتم تقديمه للجماهير البيضاء في ملعب يوجد به ما يقرب من 85 ألف مشجع.

حلم الطفولة

اعترف نجم ريال مدريد الجديد قائلاً: "منذ أن كنت طفلاً، كان لدي حلم واحد فقط، ووجودي هنا يعني الكثير بالنسبة لي. الآن لدي حلم آخر، وهو الارتقاء إلى مستوى تاريخ هذا النادي ".

اعتلى كيليان مبابي المسرح وسط تصفيق حار وبابتسامة ستستغرق بعض الوقت لتمحى من وجهه، لقد قام بتقبيل الشعار 7 مرات ، ليطلق العنان لجنون الجمهور، وكان التواصل بين المدرجات ومبابي مثالياً، والآن كل ما تبقى هو أن يفي الرقم 9 بما وعد به لتنفيذ الخطة التي بدأت مع زيدان في عام 2012، عندما دعا مبابي وهو صغير إلى معقل الريال، وها هو اليوم يحقق حلمه أخيراً بالانضمام رسمياً للملكي.

والتالي.. قد يكون هالاند

جماهير مدريد لا تشبع ، فتح ملعب سانتياغو برنابيو أبوابه لنجمه الجديد، وكان المشجع الأبيض، بغض النظر عن عمره أو جنسه، يفكر بالفعل في الجيل القادم، لقد ترسخ حلم جمع هالاند ومبابي معا في خط الهجوم في الفترة التي سبقت العرض التقديمي الذي سيستغرق وقتًا لنسيانه.

والمشجع الأبيض يدير الفريق منذ سنوات طويلة كما لو كانت لعبة فيديو . في FIFA ، أنا آسف لكنني لن أتوقف أبدًا عن تسميتها بهذا الاسم، الشيء المثير هو جمع كل نجوم كوكب كرة القدم معًا في فريقك المفضل .

والآن بعد ما شهدناه هذا الصباح، أصبح الأمر أقرب إلى التحقيق من أي وقت مضى. "والتالي هو هالاند "، كان التعليق الأكثر تكرارًا بين المشجعين الذين يريدون كل شيء. فريق ألعاب فيديو في الحياة الحقيقية .

"يومًا ما سأحقق ذلك، لا شيء يمكن أن يتغلب على الحب الحقيقي ،" هذا ما جاء في النص المصاحب للفيديو الذي استعرض أفضل لحظات مسيرة كيليان مبابي.

القدر معك

"القدر إلى جانبك "، يقول في صورة غير منشورة للرقم 9 الأبيض وهو يرتدي قميص ريال مدريد عندما كان صغيرًا... والتي يظهر فيها زيدان أيضًا وهو يعطيه تعليمات في الفالديبيباس.

وفي عام 2013، دعا زيدان مواطنه إلى الفالديبيباس لأنه رأى شيئًا ما في كرة القدم وطريقة عيشه، ولم يكن مخطئًا، يتمتع لاعبو كرة القدم العظماء بعلاقة خاصة مع زيدان بداية من إيدن هازارد وقد أوصى بالتوقيع على العقد الأول عندما كان يخطو خطواته الأولى في ليل، وبعد فترة وجيزة أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم في تشيلسي .

لقد جربها مع مبابي قبل 12 عاماً واليوم لم يتردد في مرافقته في عرضه التاريخي في البرنابيو.

400 ألف يورو يومياً

منفذ بيع أديداس الموجود في البرنابيو يفتح أبوابه حتى الساعة 9:00 مساءً لأنهم يعلمون أن يوم تقديم مبابي مهم لمواصلة خطتهم، إنه ​​منجم ذهب، مع ما يقرب من 400000 يورو يومياً من مبيعات القمصان المدريدية، يلتقط الأخطبوط الأبيض كل شيء بمخالبه لمواصلة بالسيطرة على أوروبا كروياً ومالياً.