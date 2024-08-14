إيلاف من برشلونة: تعرض والد لامين يامال (نجم برشلونة ومنتخب اسبانيا)، منير النصراوي، للطعن الأربعاء في موقف للسيارات في بلدة ماتارو ببرشلونة بعد مشاجرة عنيفة، و تصفية حسابات مع بعض المجرمين، وأكدت صحيفة "ال موندو" الاسبانية أن هناك ثلاثة موقوفين بسبب الهجوم.

وأكدت الصحيفة أيضا أنه تم نقل والد لامين يامال إلى مستشفى كان روتي في بادالونا وهو في حالة خطيرة بين الحياة والموت، وفي نفس الوقت بدأت وحدة تحقيقات في استجواب الشهود في المنطقة.

و أفاد مصدر أن منير النصراوي (والد لامين يامال) وهو مغربي اسباني تلقى "أكثر من طعنة"، وتشير مصادر أخرى إلى أنه بعد اجتياز الفحوصات الطبية ذات الصلة في المستشفى، كان من الممكن أن يخرج ويعود إلى المنزل، وبذلك يصبح هناك تضارباً في التقارير حتى الآن، ما بين مصادر تؤكد خطورة حالته، ومصادر أخرى تكشف عن أنه في حالة جيدة ومستقرة.

يعيش والد لامين يامال في ماتارو، في حي روكافوندا. وعادة ما يقوم لامين يامال بطل أوروبا مع منتخب اسبانيا بإيماءة بيديه تعبر عن الرقم "304".

وهو ليس رقما عشوائيا، ولكن له أهمية خاصة بالنسبة له. 304 هي الأرقام الأخيرة من الرقم البريدي للحي الذي يقيم فيه، روكافوندا، في ماتارو (08304).