سان دييغو (الولايات المتحدة) : أسدلت النجمة الأميركية أليكس مورغان الستار عن مشوارها الكروي اللامع الاحد بخوضها مباراتها الوداعية.

وأعلنت المهاجمة البالغة 35 عاما قرارها بتعليق حذائها الخميس بعد أن كشفت عن حملها بطفلها الثاني.

وشاركت لمدة 13 دقيقة خلال خسارة فريقها سان دييغو وايف أمام نورث كارولينا كاريدج الخميس 1 4 ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.

وقالت مورغان متوجهة للجمهور بعد المباراة "لقد كانت رحلة رائعة".

وتابعت "أريد أن أشكر زميلاتي في الفريق اللواتي تحدوني باستمرار كل يوم وجعلوني أفضل.

"لقد مررت بالعديد من اللحظات الرائعة في مسيرتي المهنية، ولكن هذه اللحظة الأخيرة التي أشاركها معكم على أرض الملعب سوف أحتفظ بها إلى الأبد. لذا، أشكركم من أعماق قلبي".

وتُعد مورغان من أشهر لاعبات كرة القدم في العالم وكانت جزءا من الجيل الذهبي للمنتخب الأميركي الذي ترك بصمة كبيرة على الكرة النسائية.

لمعت خلال كأسي العالم 2015 و2019 وقادت بلادها للفوز بلقبهما، وكذلك عُرفت بنشاطها خارج الملعب الداعم للمساواة بين الرجال والسيدات في الرياضة.

وسجلت مورغان خلال مسيرة دولية دامت 14 عاما 123 هدفا، لتحتل المركز الخامس على قائمة أفضل الهدافات في تاريخ المنتخب الأميركي، إضافة الى إحرازها 53 تمريرة حاسمة.

وخاضت مورغان مباراتها الأخيرة بقميص المنتخب الأميركي في 4 حزيران/يونيو ضد كوريا الجنوبية فيما جاء هدفها الاخير ضد الأرجنتين في شباط/فبراير الماضي في الكأس الذهبية للسيدات.