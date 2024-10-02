ليل : فجّر ليل الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه التاريخي على ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم 1 0 الأربعاء على ملعب "بيار موروا" في ليل في الجولة الثانية.

وسجل الكندي جوناثان ديفيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول ملحقا الخسارة الاولى بالنادي الملكي في 37 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، وتحديدا منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

واستحق ليل إنجازه كونه كان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة ووقف لاعبوه ندا أمام نجوم النادي الملكي المتوج بلقبه الخامس عشر الموسم الماضي، فعوّض خسارته أمام سبورتينغ البرتغالي صفر 2 في الجولة الاولى، فيما فشل ريال مدريد في تحقيق فوزه الثاني تواليا بعد الاول على شتوتغارت الالماني 3 1.

وجاءت خسارة النادي الملكي بعد ثلاثة أيام على سقوطه في فخ التعادل امام جاره أتلتيكو مدريد (1 1) في الدوري، وقبل أربعة قمم ساخنة في المسابقة القارية العريقة أمام وصيفه بوروسيا دورتموند الالماني وميلان الايطالي وليفربول الانكليزي وأتالانتا الايطالي.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب حارس مرماه الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا بسبب اصابة عضلية تعرض لها في الدربي، فيما جلس نجمه العائد من الإصابة الدولي الفرنسي كيليان مبابي على دكة البدلاء قبل أن يدفع به في الشوط الثاني دون جدوى.

وشارك الفرنسي إدواردو كامافينغا أساسيا في أول مباراة له منذ غيابه بسبب الاصابة التي تعرض لها في فترة التوقف الدولية مطلع الشهر الماضي.

وجلس البرازيلي رودريغو أيضا على دكة البدلاء حيث دفع المدرب الايطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي بمواطنه إندريك.

وكان ريال مدريد البادئ بالتهديد عبر مهاجمه إندريك عندما توغل داخل المنطقة وسدد كرة في جسم الحارس لوكا شوفالييه (20).

وأنقذ حارس المرمى الأوكراني أندري لونين مرماه من هدف محقق بتصديه لرأسية ديفيد من مسافة قريبة فارتدت الى الاخير وحاول متابعتها بيمناه لكن الاوكراني ابعدها بيده وارتدت من القائم الايمن الى ركنية (25).

وحصل ليل على ركلة جزاء اثر لمسة يد على كامافينغا اثر ركلة حرة مباشرة انبرى لها الكوسوفي إيدون جيغروفا فانبرى لها ديفيد قوية بيمناه على يسار لونين (45+2).

وكاد جيغروفا يفعلها ويعزز تقدم ليل بتسديدة قوية عكسية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن البعيد للونين (54).

ولعب أنشيلوتي ورقتي مبابي والكرواتي لوكا مودريتش مكان إندريك ومواطنه إيدر ميليتاو (57)، ومن بعدهما التركي أردا غولر مكان كامافينغا (67).

وضغط ريال مدريد بقوة في الدقائق الاخيرة، وأنقذ المدافع البرتغالي ثياغو سانتوس مرماه من هدف التعادل بإبعاد رأسية لغولر من باب المرمى (85)، ثم أبعد الحارس شوفالييه كرة رأسية للمدافع الألماني روديغر من مسافة قريبة (86).

وتابع شوفالييه تألقه وتصدى لرأسية لغولر من مسافة قريبة على دفعتين (90+1).

ولم تكن حال الجار أتلتيكو مدريد أفضل ومُني بخسارة مذلة امام مضيفه بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها التركي كريم أكتوركوغلو (13) والأرجنتيني أنخل دي ماريا (52 من ركلة جزاء) والدنماركي ألكسندر باه (75) والتركي الآخر أوركون كوكجو (84 من ركلة جزاء).