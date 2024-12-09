لوس انجليس : قدم العملاق الصربي نيكولا يوكيتش أداءً رائعًا آخر بتسجيله 48 نقطة أعاد بها فريقه دنفر ناغتس حامل اللقب إلى سكة الانتصارات، بتغلبه على مضيفه أتلانتا هوكس 141 111 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي والذي سجل 56 نقطة في سلة واشنطن ويزاردز السبت لم تجنب فريقه الخسارة الثانية تواليا، قريبا من تحقيق "تريبل دابل" حيث حقق 14 متابعة مع ثماني تمريرات حاسمة.

وأضاف مايكل بورتر جونيور 26 نقطة مع سبع متابعات وكريستيان براون 17 نقطة مع ثماني متابعات والبديل البورتوريكي جوليان ستروثر 13 نقطة.

وفرض ناغتس أفضليته منذ البداية وحسم الربع الاول بفارق 15 نقطة (38 23) والثاني بفارق ثماني نقاط (33 25) منهيا الشوط الأول بفارق مريح (23 نقطة) 71 48.

وجاء الربع الثالث متكافئا بين الفريقين وانتهى لصالح أتلانتا بفارق نقطة واحدة (36 35)، قبل أن يستعيد الضيوف زمام المبادرة في الربع الاخير وكسبوه بفارق ثماني نقاط (35 27)، والحقوا الخسارة الأولى بأصحاب الأرض بعد ستة انتصارات متتالية.

وأعرب مدرب دنفر مايكل مالون عن سعادته بأداء يوكيتش، ووصف فرصة تدريب النجم الصربي بأنها امتياز "لا أستطيع أن أقول إنني مندهش لأنني كنت مدللًا بالحصول على أفضل مقعد في المنزل لمشاهدة هذا الرجل لمدة 10 سنوات، ومشاهدته وهو يفعل ذلك ليلا ونهارا".

وأضاف "على الرغم من كل ما نضعه على كتفيه، إلا أنه لا يهرب منه أبدا، ولا يشكو أبدًا. أنا أحب قوته الذهنية والبدنية. أشعر بالامتياز لأنني حصلت على فرصة تدريبه. لا أعتبره أمرا مسلما به أبدا".

كما أبدى مالون سعادته بالفوز الثاني عشر فقط لفريقه في 22 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وقال "لقد كان ردا ضروريا. هناك بعض الأشياء التي يمكننا تصحيحها، لكننا كنا بحاجة إلى الفوز وحصلنا عليه".

وقاد تايلر هيرو فريقه ميامي هيت إلى إيقاف صحوة ضيفه كليفلاند كافالييرز متصدر الدوري والمنطقة الشرقية عندما ألحق به الخسارة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية والرابعة فقط هذا الموسم (21 فوزا) بتسجيله 34 نقطة في الفوز عليه 122 113.

وحقق هيرو خمس رميات ثلاثية وكان مثالياً في تسع محاولات من تسع رميات حرة وساهم بشكل كبير في الفوز الثالث تواليا لفريقه والثاني عشر في 22 مباراة هذا الموسم، مع ست متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وبرز دانكن روبنسون في صفوف ميامي أيضا بتسجيله 23 نقطة، وأضاف النجم المخضرم جيمي باتلر 18 نقطة، كما لعب بام أديبايو دوراً كبيراً في الفوز بتسجيله 16 نقطة مع 13 متابعة وست تمريرات حاسمة.

في المقابل، أنهى سبعة لاعبين من كليفلاند المباراة بأرقام مزدوجة، كان أبرزهم داريوس غارلاند صاحب 23 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وتأثر كليفلاند كثيرا بإصابة نجمه إيفان موبلي بالتواء في الكاحل الأيمن حيث خاض 11 دقيقة و46 ثانية فقط.