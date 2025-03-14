ملبورن : حقق سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الجمعة أسرع توقيت على الاطلاق خلال فترتي التجارب الحرة لسباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الأولى من بطولة العالم للفورمولا واحد، فيما حلّ زميله الوافد الجديد البريطاني لويس هاميلتون خامسا.

وسجل لوكلير في الفترة الثانية أسرع لفة على حلبة ألبرت بارك قبل 25 دقيقة من النهاية بوقت 1:16.439 دقيقة على متن اطارات ناعمة، متقدما بفارق 0.124 ثانية و0.141 ثانية تواليا عن سائقي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس الذي كان الاسرع في الفترة الأولى (1:17.252 د).

وفاجأ السائق الياباني يوكي تسونودا (آر بي) الجميع بوصوله رابعا بفارق 0.345 ثانية عن لوكلير، ومتقدما على هاميلتون الذي ما زال في مرحلة تأقلم مع فريقه الجديد فيراري بعد انتقاله إليه قادما من مرسيدس حيث أمضى 12 عاما.

وحذّر البريطاني الذي تأخر 0.420 ثانية عن زميله هذا الأسبوع من أن كل شيء في السكوديريا هو مختلف، وربما تكون هناك فترة انتقالية أثناء استقراره.

كان أداء "السير" الفائز بسبعة ألقاب عالمية بالتساوي مع الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر أفضل مما كان عليه في الفترة الأولى حين جاء في المرتبة الـ 12 بتسجيله 1:18.071 دقيقة.

وحلّ السائق المبتدئ الفرنسي إسحاق حجار (آر بي) سادسا متقدما على فيرستابن، حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية، والذي لم يبدُ مرتاحا خلف مقود سيارته حيث خاض 10 لفات أقل من لوكلير وتوقف 4 مرات في مرآب ريد بول ليسجل 1:17.063 دقيقة، محسنا توقيته في الفترة الاولى (حلّ خامسا بـ 1:17.696 دقيقة).

ويسعى "ماد ماكس" لتحقيق فوزه الثاني في أستراليا بعدما كان صعد إلى أعلى عتبة على منصة التتويج في العام 2023، ليُطلق حملته للفوز بلقبه العالمي الخامس تواليا، وهو إنجازٌ لم يحققه سوى شوماخر.

صرّح الهولندي الخميس بأن سيارة ريد بُل "ليست الأسرع حاليا"، وقد صحّ هذا التوقع حيث تراجع زميله الجديد في الفريق النيوزيلندي ليام لاوسون بديل المكسيكي سيرخيو بيريس إلى المركز السابع عشر.

كما لم يكن أداء مرسيدس أفضل، اذ فشل البريطاني جورج راسل في احتلال أفضل من المركز العاشر، واكتفى زميله الجديد الإيطالي كيمي أنتونيلي، بديل هاميلتون، بالمركز الـ 16.

وكانت الفترة الأولى للتجارب التي تصدرها نوريس متقدما بفارق 0.149 ثانية عن سائق وليامس الإسباني كارلوس ساينس، المتوج في أستراليا العام الماضي، حافلة بالأحداث حيث تم اشهار الأعلام الحمراء في مناسبتين، بعد اصطدام السائق الـ "روكي" البريطاني أوليفر بيرمان (هاس) بحواجز الأمان ما أدى إلى تضرر الاطار الخلفي الأيمن لسيارته، في حادثٍ خلّف حطاما متناثرا على الحلبة.

ورغم خروجه سالما، إلّا ان سيارته تضررت بشكل كبير ما حال دون مشاركته في الفترة الثانية.

في ما يأتي نتائج الـ 10 الأوائل في الفترة الأولى:

1 لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:17.252 (21 عدد اللفات)

2 كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:17.401 (25)

3 شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:17.461 (21)

4 أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:17.670 (20)

5 ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:17.696 (21)

6 ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:17.713 (18)

7 جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:17.716 (26)

8 فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:17.736 (23)

9 إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:17.847 (25)

10 لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:18.057 (20)

وفي الفترة الثانية:

1 شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:16.439 (32 عدد اللفات)

2 أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:16.563 (30)

3 لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:16.580 (30)

4 يوكي تسونودا (اليابان/آر بي) 1:16.784 (29)

5 لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:16.859 (31)

6 إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:17.019 (30)

7 ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:17.063 (22)

8 نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/ساوبر) 1:17.161 (24)

9 لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:17.279 (28)