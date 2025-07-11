موناكو : حقق الاميركي نواه لايلز البطل الاولمبي في سباق المئة متر عودة موفقة الى المنافسة بفوزه بسباق الـ 200م في لقاء موناكو، الجولة العاشرة من الدوري الماسي لألعاب القوى، الجمعة على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة.

في الوقت الذي يواصل فيه العداؤون والرياضيون تحسين أدائهم استعدادا لبطولة العالم المقررة في طوكيو في الفترة بين 13 و21 أيلول/سبتمبر المقبل، شارك إبن لايلز (27 عاما) في سباق 400م في أتلانتا في نيسان/أبريل، الا انه لم يخض أي سباق ضمن فئتي 100 و200م هذا الموسم.

ولم يظهر العداء الاميركي اي تردد على المضمار نفسه الذي حقق عليه فيه في عام 2020 توقيتا مذهلا بلغ 19.46 ث وكان خامس أسرع توقيت في التاريخ في ذلك الوقت.

وأنهى لايلز سباق الجمعة بزمن 19.88 ث.

وجاء تفوقه في باكورة مشاركاته هذا الموسم في هذه الفئة على حساب البطل الاولمبي لسباق 200م البوتسواني ليتزلي تيبوغو.

وكان هذا السباق هو الاول الذي جمع العداءين منذ نهائي دورة الالعاب الاولمبية في باريس الصيف الماضي عندما حل لايلز المتأثر بإصابته بكوفيد 19 ثالثا.

ودخل تيبوغو الى السباق في موناكو بصفته الاوفر حظا للفوز، إذ سبق أن حقق الزمن الاسرع هذا الموسم في هذه الفئة في يوجين السبت (19.76 ث) معوضا انطلاقته الضعيفة هذا الموسم.

وقال لايلز "كان سباقا رائعا، وأنا سعيد جدا بأن اكون في صحة جيدة. هذا يُظهر أنني ما زلتُ في المنافسة".

وتابع "أحب الأجواء في موناكو! كان الجمهور رائعا وأظهر الكثير من الحب. هذا دائما ما يكون مفيدا لسباقك الأول".

وفازت الهولندية فيمكي بول بطلة العالم وبطلة أوروبا مرتين والحائزة على أربع ميداليات أولمبية، بسباق 400م منهية إياه بزمن 51:95 ث.

وتفوقت بول على الاميركيتين دليلة محمد (52.98) وآنا كوكريل (52.91).

وفي سباق 800م، حل الكيني إيمانويل وانيوني في الصدارة بزمن 1:41:44 د، متفوقا على الاميركي جوش هوي (1:42:01) والجزائري جمال سجاتي صاحب البرونزية الاولمبية (1:42.20).

ولم يتمكن السويدي أرماند دوبلانتيس من تحقيق رقمه القياسي الثالث عشر بتجاوزه ارتفاع 6.29م.

وكان دوبلانتيس (25 عاما) الوحيد الذي نجح في تجاوز عتبة الـ 6.05 م، متفوقا على الرقم القياسي السابق للقاء الذي سجله البولندي بيوتر ليزيك في عام 2019.

وطلب دوبلانتيس من الحكام ان يتمكن من تسجيل رقم قياسي جديد.

يبلغ هذا الرقم حاليًا 6.28 م والذي سجله في ستوكهولم قبل ثلاثة أسابيع، حيث كانت المرة الثانية عشرة التي يحطم فيها الرقم القياسي العالمي.

لكنه فشل ثلاث مرات عند ارتفاع 6.29 م، على غرار ما حصل في لقاءي أوسترافا نهاية حزيران/يونيو، ويوجين مطلع هذا الشهر.