لوس انجليس (الولايات المتحدة) : وافق برادلي بيل على فسخ عقده مع فينيكس صنز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين فاتحا الباب أمام انضمامه إلى لوس أنجليس كليبرز وفقا لتقارير متعددة الأربعاء.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما والذي كان الاختيار الثالث في درافت الدوري عام 2012 من قبل واشنطن ويزاردز، انتقل إلى فينيكس صنز في عام 2023، لكنه عانى معه خلال الموسمين الماضيين بسبب العديد من الإصابات مما مهد الطريق لرحيله.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" وصحيفة "أريزونا ريبابليك" أن بيل الذي اختير ثلاث مرات لخوض مباراة كل النجوم، يخطط لتوقيع عقد لمدة عامين بقيمة 11 مليون دولار مع كليبرز حيث سيلتحق بالنجوم كواهي لينرد وبورك لوبيز وجيمس هاردن.

وكان لدى صنز أغلى قائمة لاعبين في الدوري الموسم الماضي، لكنه أنهى الموسم بـ36 فوزا مقابل 46 هزيمة، وغاب عن الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ عام 2020.

ويعد رحيل بيل هو الأحدث في سلسلة من التغييرات التي يشهدها فريق صنز في محاولته لتجديد صفوفه. أقال مدربه مايك بودنهولزر في نيسان/أبريل الماضي وتم استبداله الشهر الماضي بجوردان أوت الذي كان يعمل سابقا كمدرب مساعد في كليفلاند كافالييرز.

كما سمح صنز برحيل مهاجمه النجم كيفن دورانت إلى هيوستن روكتس كجزء من صفقة ضمت سبعة فرق في وقت سابق من هذا الشهر.

واجه بيل الإصابات في موسميه مع صنز، حيث لعب 53 مباراة في كل منهما. في الموسم الماضي، حقق بيل معدل 17.0 نقطة، و3.7 تمريرات حاسمة، و3.3 متابعات، و1.1 سرقة في المباراة الواحدة.