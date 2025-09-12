طوكيو : تأمل ألعاب القوى العربية في العودة من بطولة العالم في العاصمة اليابانية طوكيو المقررة من السبت حتى 21 الشهر الحالي بغلة وافرة من الميداليات، رغم قوة المنافسة.

وتعقد "أم الألعاب" في شمال إفريقيا الآمال على البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي الساعي الى اللقب العالمي الثالث تواليا في سباق 3 آلاف م موانع، وعلى البطلة الاولمبية البحرينية وينفريد موتيلي يافي صاحبة ذهبية السباق ذاته في النسخة الاخيرة.

وأحرز العرب ما مجموعه 83 ميدالية (34 ذهبية، 24 فضية، 25 برونزية) خلال عقود من المشاركات.

المغرب صاحب الغلّة الأوفر

يتصدر المغرب لائحة الاكثر فوزا بالمعادن في تاريخ العرب، بـ33 ميدالية، تتوزع على 12 ذهبية و12 فضية و9 برونزيات.

ويضم الوفد المغربي 13 عداء و6 عداءات، بينهم 9 شاركوا في أولمبياد باريس 2024، و8 في بطولة العالم ببودابست قبل عامين، يتقدمهم البقالي حامل ذهبيتي نسختي يوجين 2022 وبودابست.

طوّق ابن الـ29 عاما أيضا عنقه بالمعدن الأصفر في أولمبيادي طوكيو 2020 وباريس الصيف الماضي.

وخاض البقالي أخيرا تجربة مختلفة خارج مسافته المفضلة، فشارك في سباق 1500 م في مدينة سيليزيا البولندية ضمن منافسات الدوري الماسي، في مسافة ارتبطت تاريخيا بالتألق المغربي بفضل أساطير كبار، يتقدمهم هشام الكروج، صاحب الرقم القياسي العالمي (3:26.00 د) الصامد منذ عام 1998.

وتبرز مشاركة فاطمة الزهراء كردادي (33 عاما)، صاحبة الميدالية البرونزية في الماراثون في النسخة السابقة عندما أصبحت أول مغربية تحقق هذا الإنجاز التاريخي.

كما ترتفع حظوظ الشاب ابن الـ 24 عاما أنس الساعي في 1500 م بعدما قدم أداء رائعا هذا العام يمنحه فرصة كبيرة للوصول إلى النهائي والمنافسة على أحد المعادن.

يافي وعيد ناصر من بين الابرز

وتمني البحرين النفس بتألق العنصر النسائي لاضافة المزيد من الميداليات إلى رصيدها، حيث تتقدم البطلة الأولمبية والعالمية في سباق 3 آلاف متر موانع يافي القائمة في طوكيو.

أحرزت ذهبية أولمبياد باريس 2024 وتزامنت مع رقم أولمبي جديد (8:52.76 د)، كما طوقت عنقها بالمعدن الأصفر في السباق ذاته قبل عامين في بطولة العالم في بودابست بتسجيلها 8:54.29 دقائق.

وتبقى البطلة الأولمبية سلوى عيد ناصر إحدى المرشحات لاعتلاء منصة تتويج سباق 400 م بعدما حلّت ثانية في ألعاب باريس (48.53 ث)، كما فازت أخيرا بالمركز الأول في نهائي الدوري الماسي في زيوريخ (48.70 ث.).

بعد تألقها في لندن 2017 باحرازها الفضية، فاجأت المراقبين بتتويجها بطلة للعالم في مونديال قطر 2019. كما ساهمت في احراز منتخب بلادها برونزية سباق التتابع المختلط اربع مرات 400 م المعتمد في بطولات العالم للمرة الاولى.

وتعد أديكو أولكيمي واحدة من الابرز في سباق 400 م حواجز على مستوى القارة الآسيوية بعدما حصدت المركز الأول بدورة الألعاب الآسيوية في إنشيون 2014، وبطولة آسيا 2015.

حرمتها الإصابة التي تعرضت لها خلال التمارين من المشاركة في أولمبياد باريس العام الماضي.

وتعد البحرين ثاني أفضل منتخب عربي في المونديال بعد المغرب، برصيد 14 ميداليات (8 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات).

وتأمل مصر في أن تدوّن اسمها على قائمة الميداليات للمرة الأولى منذ مونديال بكين 2015 حين أحرز إيهاب عبد الرحمن ميداليتها الوحيدة حتى الآن وكانت فضية رمي الرمح.

وتعوّل مصر على العداءة بسنت حميدة في سباق 400 م بعدما نجحت هذا العام في الفوز بذهبية لقاء بيرن السويسري بتسجيلها 51.640 ثانية.

فازت ابنة الاسكندرية بذهبيتي سباقي 100 م و200 م في البطولة العربية في مدينة وهران الجزائرية هذا العام، كما حققت ذهبية 200 م خلال لقاء بريشيا الإيطالي.

باتت أول عداءة مصرية سواء عند الرجال أو السيدات تتأهل مباشرة إلى بطولة العالم بعدما سجلت 50.53 ثانية في لقاء مدريد هذا العام.

وحرمت حميدة (28 عاما) من المشاركة في أولمبياد باريس بعد تعرضها لاصابة.

سجاتي أمل الجزائر

الجزائر الباحثة عن ميداليتها رقم 12 في بطولات العالم ستتمثل في سباق 800 م بالثلاثي سليمان مولى ومحمد علي غواند وجمال سجاتي الحائز على فضية مونديال يوجين 2022.

ويشارك هيثم شنيتف في سباق 1500 م، والثنائي عبد الرزاق ومحمد بنيتو في الماراثون.

وتشهد مسابقة الوثبة الثلاثية مشاركة ياسر محمد طاهر تريكي، في حين يخوض أسامة خنوسي منافسات رمي القرص.

لدى السيدات، تعقد الجزائر آمالها على زهرة تاتار (رمي المطرقة) ونوال ياحي (ماراثون).

أحرزت ألعاب القوى الجزائرية حتى الآن 11 ميدالية (6 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات).

وتراهن تونس في سباق 3 الاف م موانع على الثنائي محمد أمين الجهناوي، رابع أولمبياد باريس وصاحب الرقم القياسي المحلي (8:07.73 د)، وأحمد الجزيري الذي حلّ خلفه.

كما تبرز مروى بوزياني صاحبة الرقم القياسي التونسي (9:04.93 د) والمتوّجة أخيرا ببرونزية نهائي الدوري الماسي في زيوريخ.

برشم وصعوبة الرباعية؟

ويأتي على رأس قائمة المنتخب القطري معتز برشم البطل الأولمبي والعالمي في مسابقة الوثب العالي حيث ظفر بالميدالية الذهبية ثلاث مرات تواليا في كل من لندن 2017 والدوحة 2019 ويوجين 2022.

يعاني "العنابي" ابن الـ34 عاما بسبب الاصابات في استعادة مستواه الذي خوله تقاسم ذهبية أولمبياد طوكيو مع الإيطالي جانماركو تامبيري.

وجد هذا العام صعوبة في ترك بصمته حيث يقلّ أفضل رقم له (2.13 م) بمقدار 30 سنتم عن الرقم الذي حققه سابقا، ولا يُتوقع أن ينافس على منصة التتويج في طوكيو، وستكون ربما هذه أول بطولة عالمية لا يحرز فيها برشم ميدالية منذ دايغو عام 2011.

ويشارك العداء عبد الرحمن صمبا في سباق 400 م حواجز، وسبق له الفوز ببرونزيته في مونديال الدوحة، إلى جانب باسم حميدة، شقيق بسنت الذي يدافع عن الالوان القطرية.

وأكد عيسى الحرمي أمين السر العام للاتحاد القطري أن المعسكر الاعدادي في ناريتا اليابانية جاء "مثمرا للغاية وساعد الرياضيين على التأقلم بشكل جيد".

وأضاف "ثقتنا كبيرة في أبطالنا، ونعلم قدرتهم على تشريف الراية القطرية والمنافسة على الميداليات في ظل وجود نخبة من أفضل الرياضيين العالميين".

وتملك قطر 11 ميدالية تتوزع على 5 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات.