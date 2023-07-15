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قمة العشرين

elaphصورة أرشيفية لابرز الغائبين عن قمة العشرين في الهند. الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين (Xinhua)

قمّة مجموعة العشرين.. الحاضرون والغائبون

أ. ف. ب.
elaphصورة بطاقة دعوة عشاء رئيسة الهند لقادة مجموعة الـ20

ماذا وراء تسمية الهند "بَهاراتْ"؟

نصر المجالي
elaphالرئيس الأميركي جو بايدن

بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين نهاية الأسبوع

أ. ف. ب.
elaphلماذا يجتمع قادة قمة العشرين في دلهي؟

لماذا يجتمع قادة قمة العشرين في دلهي؟

بي. بي. سي.
elaphالرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة البريكس 2023 في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 24 أغسطس 2023

الصين تعلن حضور رئيس وزرائها قمة العشرين وليس الرئيس شي جينبينغ

أ. ف. ب.
elaphالرئيس الأميركي جو بايدن

بايدن يأسف لغياب نظيره الصيني عن قمة العشرين في الهند

أ. ف. ب.
elaphصورة ارشيفية تجمع الرئيس الصيني شي جينبينغ برئيس وزراء الهند ناريندا مودي

الرئيس الصيني سيغيب عن قمة العشرين

أ. ف. ب.
elaphوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يحضر جلسة العمل الأولى لقمة زعماء مجموعة العشرين في نوسا دوا بجزيرة بالي الإندونيسية

لافروف سينوب عن الرئيس الروسي في قمة مجموعة العشرين في الهند

أ. ف. ب.
elaphرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدث في اليوم الثالث والأخير من قمة

رئيس الوزراء الهندي يدعو الى ضمّ الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين

أ. ف. ب.
elaphوزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان (إلى اليمين) بجانب وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال بيان مشترك تزامنًا مع اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية (FMCBG) ونواب المالية والبنك المركزي (FCBD)، في المهاتما ماندير\ غانديناغار. 17 تموز\يوليو 2023

أزمة الديون تهيمن على اجتماعات وزراء المال في مجموعة العشرين

أ. ف. ب.
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