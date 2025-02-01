كوريا الشمالية
كيم جونغ أون: "الأسلحة بلا أيديولوجية مجرد قطع حديدية"
فريق التحرير- إيلاف
- دوليةآسياكوريا الشمالية
- منذ شهرين
- (0)
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