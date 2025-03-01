كوريا الجنوبية
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعزل رئيس البلاد بتهمة التمرد
بي. بي. سي.
- بي بي سيكوريا الجنوبية
- منذ شهر
- (0)
هيونداي تخضع لـ"ترامب" وتستثمر 21 مليار دولار بأميركا
فريق التحرير- إيلاف
- الولايات المتحدةاقتصادكوريا الجنوبية
- منذ شهر
- (0)
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