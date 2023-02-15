العدد 8100 الأحد 02 يوليو 2023
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إيلاف المغرب
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How To Spend It Arabic
أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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نهضة الأمم.. وعرض الرياض لاستضافة "إكسبو 2030"
بطولة السعودية: البرتغالي جورجي جيزوس يعود لتدريب الهلال
روسيا أخرى...مع الأسف
تفاهمات مصرية إيرانية تتخلى عن وساطة العراق لإعادة علاقاتهما
أوطان متخيّلة في الحوار حول اسمي بغداد والعراق
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تولستوي يعود أوبراليًا... لتدقّ طبول السلام!
غوتيريش يدعو من بور أو برنس إلى عدم "نسيان" هايتي
كي لا يكون التاريخ سجناً
في مديح عالم الاجتماع الراحل ألان توران
التصدّع الأخطر داخل المجتمع الروسي وبوتين يتمزّق بين كلفة تجنّب الهزيمة وثمن الانتصار
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زيلينسكي يندد بالضربة الروسية على مركز تسوق
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سوريا
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