إيلاف من أبها (السعودية): أحيا "صقر الاغنية" النجم السعودي رابح صقر في عروس المصايف أبها ليلة غنائية طربية لن تنسى، ضمن حفلات "جولة المملكة"، التي دعى إليها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه لكي يلتقي الجمهور بنجومه في مختلف المناطق.

وفي المقابل ينهل الفنان من جولته مختلف الألوان الغنائية، وفي الأمرين فوائد ترفيهية وثقافية وسياحية تأتي مواكبة لرؤية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك بها الصقر ضمن حفلات جولة المملكة، بعد أن شارك العام الماضي ، الأمر الذي أسعده ويفتخر به وهو ما أكده حينما التقى مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا قبيل صعوده مسرح "جامعة الملك خالد" وإحياء ليلة سجلت نفسها "تريند".

حفل "سولد آوت"

حتى أن رابح صقر وصف الجمهور وتفاعله قائلا:" يا زينكم يا أهل أبها" الذين ملئوا المكان في حفل Sold Out أقيم برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبالتعاون مع "برنامج جودة الحياة"، ومن تنظيم وإشراف "مجموعة روتانا للموسيقى" وشريكها "روح السعودية" في هذه الحفلات.

وفي حديثه للإعلام، قال :"أشكر هيئة الترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ المتابع معنا لأدق التفاصيل أولاً بأول".

مضيفاً:"المملكة العربية السعودية قارة كبيرة .. الله يديم علينا الأمن والأمان وتتاح لنا الفرصة كفنانين كي نظل نلتقي بجمهورنا في كافة مدن المملكة، و اشكر ايضا بيتي روتانا على تنظيمها الاكثر من رائع لحفلاتنا في كل مكان نغني فيه".

واكد الصقر على مقولة "عسير وابها ملهمتين لكل الفنانين والشعراء" ،وامتدح روعة الطقس في ابها بقوله : "بالأمس ليلا وبعد ان انتهيت من اجراء البروفة الخاصة بالحفل، سألت ولدي صقر: كم هي درجة الحرارة؟ فأجابني ضاحكا : تصور الحرارة في لندن 19 درجة مئوية وفي ابها تبلغ 18 درجة ، فقلت له :إيش اللي يودينا لندن خلينا في بلدنا".

21 أغنية في ليلة لا تنسى

وقدم رابح صقر في حفله بقيادة المايسترو السعودي هاني فرحات وفرقته الموسيقية (21 اغنية) على فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة . بدأ الحفل باغنية "ابرك الساعات" ثم "غربة زمن"، "قلتله" ، "تكلمنا" وغيرها، وختم الفقرة الاولى باغنية "خلاص". واهدى رابح جمهور ابها مفاجاة ان قدم بمشاركة احد الفرق الشعبية إيقاع "الخطوه" الجنوبي في أغنيتيه "اقدم لك عذر" و"نحبك".

واستهل الصقر الفقرة الثانية باغنية "الذهب اصلي" تلاها "جديد الجرح"، "ضعفي محبة" ، "انت ملك" وغيرها، إلى أن ختم الحفل باغنيته "منتهى الرقة" وسط تفاعل جماهير كبير.