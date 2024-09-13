إيلاف من بيروت: تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة للعودة إلى خشبة المسرح بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك من خلال مشاركتها في العمل المسرحي الغنائي الضخم "كلّو مسموح - The Musical".



كارول سماحة تتحدى نفسها في "كلّو مسموح"

المسرحية المرتقبة ستُعرض على خشبة مسرح كازينو لبنان ابتداءً من 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتعدُّ أحد أكبر الإنتاجات المسرحية في لبنان والمنطقة.



دوري السمراني متحدثاً إلى كاميرا "إيلاف"

... بعد طول غياب

كارول سماحة، التي لطالما ارتبط اسمها بالعروض الغنائية الاستعراضية الرائعة، تعود أخيرًا إلى المسرح بعد آخر إطلالة لها في مسرحية "زنوبيا" الشهيرة للراحل الكبير منصور الرحباني عام 2007. إلا أن هذه العودة تأتي بحلة جديدة ومليئة بالتحديات، إذ يدمج عرض "كلّو مسموح" بين التمثيل، الرقص، والغناء الحي، ما يشكل تحديًا فنيًا وجسديًا كبيرًا للنجمة اللبنانية التي تتألق دومًا في مختلف المجالات الفنية.



كارول سماحة أثناء اللقاء الحواري في كازينو لبنان



"وجدت ما كنت أبحث عنه"

في لقاء حواري عُقد في كازينو لبنان، أعربت كارول سماحة عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في "كلّو مسموح"، مؤكدة أن هذا العمل يمثل تحديًا جديدًا لها، حيث يجمع بين التمثيل والغناء والرقص في آن واحد. وأشارت سماحة إلى أنها لطالما بحثت عن مشروع مسرحي يتناسب مع طموحاتها الفنية العالية ويستحق عودتها إلى المسرح، وقد وجدته أخيرًا في "كلّو مسموح".

وقالت سماحة خلال اللقاء: "لم أعد إلى المسرح منذ 17 عامًا لأنني كنت أبحث عن عمل يتناسب مع ذائقة الجمهور اللبناني والعربي، ويكون على مستوى عالٍ من الاحترافية. وجدت هذا التحدي في ’كلّو مسموح‘ الذي يقدم فرصة نادرة لدمج مواهبي في التمثيل والغناء والرقص في عرض استعراضي ضخم."



المخرج اللبناني روي الخوري

تجربة فنية متكاملة

المسرحية التي تم اقتباسها من العمل الاستعراضي العالمي الشهير "Anything Goes" الذي عرض للمرة الأولى في Broadway منذ ما يقارب التسعين عامًا، تحمل توقيع الكاتب والمخرج اللبناني روي الخوري. بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مع مسرحية "شيكاغو بالعربي"، يعود الخوري إلى المسرح الغنائي مع مغامرة جديدة تمثل أكبر إنتاجاته حتى الآن.

وتشارك كارول سماحة في دور البطولة إلى جانب نخبة من النجوم، منهم فؤاد يمّين، دوري السمراني، وجوي كرم، بالإضافة إلى طاقم كبير من الراقصين والممثلين الذين يتجاوز عددهم الخمسين. يتوقع أن يكون العرض تجربة بصرية مبهرة، بفضل الديكورات الضخمة والأزياء المتنوعة، إلى جانب الموسيقى الحية التي سيقودها إليو كلاسي، ويشارك فيها موسيقيون من مختلف الجنسيات.



تمثيل ورقص وغناء!

وعن مشاركة كارول سماحة في العمل، أشار المخرج روي الخوري إلى أن وجود نجمة بحجم سماحة يضيف مسؤولية كبيرة للفريق، نظرًا لما تتمتع به من شعبية واسعة وجماهيرية كبيرة. وأكد أن الجمهور سيكون على موعد مع أداء غير مسبوق للنجمة اللبنانية في دور "ياسمينا"، وهو دور معقد سيظهرها بصورة جديدة ومختلفة عن أي عمل سابق.



روي الخوري يعد الجمهور بمفاجأة في "كلو مسموح"



وقال الخوري: "كارول سماحة ستفاجئ الجميع بأدائها في ’كلّو مسموح‘، فهي لا تمثل فقط، بل تقدم عرضًا متكاملاً يجمع بين التمثيل والغناء والرقص، وهذا يتطلب منها تحضيرات مكثفة ومجهودًا فنيًا وجسديًا كبيرًا. الجمهور سيعيش تجربة ساحرة تأخذه في رحلة فنية مليئة بالجمال والحب والكوميديا."



المنتجة نايله الخوري ورولاند الخوري

خلف الكواليس: فريق لا يعرف المستحيل

من جهتها، تحدثت المنتجة نايله الخوري عن التحديات الإنتاجية التي رافقت التحضير لهذا العمل الضخم، مشيرة إلى أن فريق العمل لا يتوانى عن بذل الجهود الكبيرة لتقديم عرض يتناسب مع المعايير العالمية. واعتبرت أن النجاح الكبير لمسرحية "شيكاغو بالعربي" العام الماضي دفعهم إلى تقديم عمل أكبر وأكثر احترافية.

وقالت الخوري: "المسؤولية كبيرة اليوم مع مشروع بهذه الضخامة، ولكننا ملتزمون بتقديم أفضل مستوى ممكن على الصعيدين الفني والإنتاجي. وجود نجمة بحجم كارول سماحة يضيف بُعدًا جديدًا للعمل، ونحن واثقون أن الجمهور سيعيش تجربة استثنائية لا تُنسى."

سحر الموسيقى

الموسيقي إليو كلاسي، قائد الأوركسترا في العرض، تحدث عن التعاون الثالث له مع الفريق نفسه بعد "مجنون ليلى" و"شيكاغو بالعربي"، مشيرًا إلى أن الموسيقى في "كلّو مسموح" ستكون مفعمة بالأحاسيس والدهشة. وأكد كلاسي أن الأوركسترا الحية التي تتضمن موسيقيين من مختلف الجنسيات ستضفي أجواء ساحرة على العرض.

العمل المسرحي الغنائي "كلّو مسموح" سيبدأ عرضه على مسرح كازينو لبنان ابتداءً من 11 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويستمر لمدة أسبوعين فقط. ويعد الجمهور بتجربة فنية لا مثيل لها، تجمع بين الاستعراض والموسيقى والإنتاج الفني الضخم.