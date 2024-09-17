في إطار مهرجان المسرح الخليجي، تشارك دولة الكويت بمسرحية "غصة عبور"، التي سبق وفازت بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان الكويت المسرحي. المسرحية التي تأخذ الجمهور في رحلة عاطفية عميقة، تجذب الأنظار في المملكة العربية السعودية التي تستضيف المهرجان للمرة الأولى، وسط مشاركة مميزة من دول مجلس التعاون الخليجي.

إيلاف من الرياض: تدور أحداث مسرحية "غصة عبور" حول شخصيات تعاني من صراعات داخلية، مترددة بين المضي قدمًا أو العودة، في سرد يجمع بين التراجيديا والكوميديا. العرض المسرحي، الذي تميز بمزيج من المشاعر العميقة واللحظات الفكاهية، نجح في أن يأخذ المشاهدين في رحلة مليئة بالعواطف على جسر رمزي يعكس واقع الحياة.

تألق كويتي

بعد أن حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا في مهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ23، حيث حازت جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، تأتي "غصة عبور" لتثبت مرة أخرى تفوق المسرح الكويتي في الساحة الخليجية. من خلال الإخراج المميز لمحمد الأنصاري والكتابة العميقة لتغريد الداوود، قدم العرض نظرة متفردة لقضايا وهواجس المجتمع الخليجي، ما جعله محط إعجاب الجمهور السعودي والخليجي.

تحية خاصة من الجمهور

وفي نهاية العرض، حظي الطاقم المسرحي باستقبال حافل من الجمهور، الذي عبر عن إعجابه بالمسرحية من خلال تصفيق حار. كان العرض جزءاً من مهرجان المسرح الخليجي، الذي تستضيفه المملكة حتى 17 أيلول (سبتمبر) 2024، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية، التي تسعى لتعزيز التبادل الثقافي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم نخبة الأعمال المسرحية للجمهور المحلي والإقليمي.