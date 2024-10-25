إيلاف من الرياض: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الخميس، عن قائمة «اختيارات عالمية» للأفلام المقرر أن تشارك في الدورة الرابعة خلال الفترة من 4 إلى 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من بينها الفيلمان المصريان «الفستان الأبيض» من إخراج جيلان عوف، و«شرق 12» من إخراج هالة القوصي.

وأشار المهرجان إلى أن القائمة تضم 12 فيلماً منتقاة بعناية من فريق المهرجان على مدار الأشهر الماضية، وأن هذه الأفلام لاقت إعجاب الجماهير والنقاد على حدٍ سواء، نظراً لجودتها الفنية ومتانة سرديّاتها القصصية، وفق بيان أصدره المهرجان.

ويستهدف برنامج «اختيارات عالمية» تعزيز التنوع الثقافي عبر عرض أفلام حازت على جوائز من مناطق وخلفيات مختلفة، وتسعى مجموعة الأفلام المختارة إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الجماهير من خلال اللغة العالمية للسينما.

كما تلفت الانتباه لتقنيات السرد المبتكرة والقصص الجديدة لدى صناع الأفلام الناشئين، وتشجع على استكشاف الموضوعات والأصوات غير الممثلة في السينما بشكل كافٍ.

وأوضح مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كليم أفتاب، أن «اختيارات هذا العام تواصل إظهار التزامنا بعرض أصوات ووجهات نظر متنوعة خلال المهرجان. بغرض استكشاف مجموعة من الموضوعات الحقيقية والإنسانية، تتضمن عدداً من القضايا الاجتماعية المعاصرة».

وتضمنت الاختيارات الفيلم المصري «شرق 12» من إخراج هالة القوصي، وبطولة منحة البطراوي وأحمد كمال، وسبق أن عُرِضَ في مهرجان كان السينمائي. بالإضافة إلى فيلم «الفستان الأبيض» من إخراج جيلان عوف وبطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال.

ووفق المهرجان فقد راعت اختيارات هذا العام التنوع، مع تمثيل قوي من أوروبا وأفريقيا، وحضور ملحوظ للأفلام من العالم العربي، من ضمنها الفيلم التونسي «أقورا» من إخراج علاء الدين سليم الذي حصد جائزة (Pardo Verde) في مهرجان لوكارنو بسويسرا، ويقدم الفيلم حكاية عن نقاط ضعف مرضى الاستبداد في مواجهة الرؤية الشبابية. وهو إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا والسعودية وقطر.

كما يأتي ضمن القائمة فيلم «إيفوس» من إخراج كارسون لوند، الذي ينطلق من ظهيرة مشمسة في ملعب محبوب تقرّر هدمه، وهو الفيلم الفائز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي، وكذلك فيلم «أنت الكون» من إخراج بافلو أوستريكوف، ويتضمن حكاية حول الجريمة والأخلاق، وفيلم «جافنا الصّغيرة» من إخراج لورانس فالين.

كما يحتفي برنامج «اختيارات عالمية» بالأفكار الإخراجية المميزة، من بينها فيلم «سانتوش» من إخراج سانديا سوري، ويطرح وجهة نظر مؤثرة حول الهوية الجندرية والواجبات والعدالة داخل النسيج الاجتماعي المعقد في الهند.

ومن الأفلام التي تضمنتها القائمة وحققت نجاحات بارزة في المحافل السينمائية العالمية، «أسطورة ملكة لاغوس البوهيمية»، وتدور أحداثه حول أم شابة وفقيرة تواجه المتسلطين بمدينة لاغوس. وفيلم «FREEDOM WAY» الذي تدور أحداثه في مدينة لاغوس، وكلاهما أثبتا حضورهما في مهرجان تورونتو السينمائي.

وحصد فيلم «كلب أسود» لمخرجه جوان هو جائزة «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي، ويحكي الفيلم قصة سجين سابق مضطرب، يكون رابطة تحولية مع كلبٍ ضال، كما لقي فيلم «FAMILIAR TOUCH» من إخراج سارة فريدلاند استحساناً واسعاً من قِبَل النُّقّاد والحضور في عدة مهرجانات دولية.