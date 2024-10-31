إيلاف من لندن: قرر الثنائي الشهير فيكتوريا وديفيد بيكهام ، تجديد عهود زواجهما نهاية العام الجاري في حفل خاص. واختار الثنائي، الذي احتفلا بمرور 25 عامًا على زواجهما في تموز (يوليو) 2024، إقامة الحفل خلال موسم الأعياد.

وبحسب مصادر مقربة من الزوجين، فإن حفل تجديد العهد سيقام على شاطئ الجنة، وسيشارك فيه أطفالهما، الذين سيكون لهم دور بارز في الحدث.

ويأتي قرار عقد هذا التجديد بعد عام حافل بالإنجازات والتحديات لعائلة بيكهام . فقد انتصرت فيكتوريا في أسبوع الموضة في باريس، بينما عمل ديفيد إلى جانب الأمير ويليام في مشروع لدعم الإسعاف الجوي في لندن.

ومع ذلك، جلب عام 2024 أيضًا بعض الجدل المحيط بالزوجين، خاصة بعد إصدار السيرة الذاتية "بيت بيكهام" ، والتي كشفت عن التوترات السابقة، بما في ذلك خيانة ديفيد المزعومة مع مساعدته السابقة، ريبيكا لوس، والتي تمت مناقشتها في الفيلم الوثائقي "بيكهام" على Netflix .

ما هي موضة احتفالات تجديد عهود الزواج؟

انتشرت مؤخراً احتفالات تجديد عهود الزواج كفرصة يجددّ فيها كل من الزوجين علاقته بالآخر وتعبيره عن حبه له ومشاعره مرة أخرى وأمام الحضور وهو إحياء لهذا الزواج وتذكير بقوته وتجديد للالتزام بما يرتبط به من وعود مثل إتمام حياتهما معاً.

ولم يقتصر رواج حفلات تجديد عهود الزواج في أوساط المشاهير، بل اتسعت الدائرة في ما بعد لتشمل العديد من الأزواج خاصة في المجتمعات العربية. فماذا يعني هذا التجديد؟ وما هو المغزى من تجديد عهود الزواج ولماذا يقبل عليه العديد من الأزواج؟ وكيف يمكن أن تجعلي تجديد عهود زواجك مميزة مثل زفافك؟

يعد حفل تجديد عهود الزواج طريقة رائعة للاحتفال بنجاح زواجك، وهو فرصة مثالية لجمع أصدقائك وعائلتك معاً واستعادة ذلك اليوم الخاص مرة أخرى. لذلك، لا توجد إجابة محددة على السؤال عن موعده، وأهم شيء يجب تذكره هو أنه حقاً بينك وبين شريكك وطالما أنه مثالي لكما، فهذا كل ما يهم، وذلك وفقاً لتقرير لموقع مجلة "هي".

من الطبيعي في حفلات تجديد عهود الزواج وجود حشد أصغر، لذلك يمكنك حصر المدعويين عند تحديد قائمة الضيوف بالعائلة، ويمكنك أيضاً تضمين الأصدقاء الأكثر قرباً الذين شهدوا على حبكما. الاختيار متروك لك تماماً، ضعي في اعتبارك التكاليف وقومي بتخصيص قائمة ضيوفك وفقاً لذلك.

الجزء الأكثر أهمية هو تجديد عهود الزواج. في العادة، سيُطلب منك تبادل عهودك مرة أخرى مع تذكر جميع الالتزامات التي قطعتها في الحفل الأصلي أو إضافة وكتابة أشياء جديدة لتحديثها، لذلك هذه هي فرصتك لتوضيح مشاعرك.



