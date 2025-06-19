إيلاف من الدوحة: اختتمت مؤسسة الدوحة للأفلام فعالية "جيك-إند"، الحدث الأبرز للثقافة الدارجة في قطر والمنطقة، حيث شهدت ثلاثة أيام حافلة بالنشاطات والتجارب التفاعلية وروح الانتماء لمجتمع الجيك. وقدمت الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية في المعرض الرئيسي، وبرنامجًا حيًا حافلًا على المسرح مع تركيز خاص على عالم "بوكيمون"، وذلك في مبنى "جيكدوم" في درب لوسيل.

قُدّمت هذه النسخة من جيك-إند بالشراكة مع المجموعة الثقافية "ناكاما" احتفاءً بالعلاقة الوطيدة بين فنّ الأنيمي والثقافة. وقد شكّلت هذه الفعالية المجتمعية جسرًا للتواصل بين مختلف شرائح جمهور جيكدوم، مما أتاح مزيداً من التفاعل والتواصل بين محبي هذا الفنّ.

وقد جمعت جيك-إند المعجبين من مختلف أنحاء قطر، حيث سلطت الضوء على اقتصاد الإبداع الذي يشهد نمواً ملحوظاً في قطر، وأكدت على دعمها المستمر للفنانين والبائعين المحليين المشاركين في الحدث.

في هذا السّياق، صرّح عبدالله المسلم، الرئيس الإداري لمؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسّس جيكدوم: "منذ اثني عشر عامًا، أصبح جيكدوم ركيزة أساسية في مشهد الثقافة الدارجة في المنطقة، وجمع عشاق هذا الفنّ تحت سقف واحد. واستمرت جيك-إند في هذا العام على هذا النهج لتحقق نجاحاً لافتاً. نحن فخورون بقدرتنا على توفير مساحة يعبر فيها هواة الجيك والبائعون والفنانون عن شغفهم وإبداعهم واستعراض مواهبهم، وكذلك التواصل والتفاعل مع أقرانهم وجمهورهم".

تضمنت جيك-إند العديد من الأنشطة المميزة منها "سوق جيك-إند" الذي وفّر للمبدعين المتخصصين فرصة نادرة للتواصل مع جمهورهم والتفاعل مع الزوار المهتمين بأعمالهم. وقد أُتيحت الفرصة للفنانين المحليين لعرض إبداعاتهم في مشهد يعكس الجهود المتواصلة لدعم الاقتصاد الإبداعي في قطر. وباعتباره منصة رئيسية لعرض مختلف الإبداعات ولوحات القصص المصورة والفنون المختلفة، أثبت السّوق نجاحه من خلال شهادات المشاركين والزيادة الملحوظة في عدد طلبات المشاركة التي بلغات أربع أضعاف المساحات المتاحة للعرض.

كما احتفت الفعالية بعالم «بوكيمون» من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة والترفيه المستوحاة من هذه الشخصية، والتي تشكل ذكريات شيقة للكبار الذين عايشوا تلك الشخصية عند انطلاقها منذ ما يقرب من 30 عاماً، ويحتفوا بها مع الأجيال الجديدة.

وقد تحقق نجاح جيك-إند بفضل دعم الشركاء من الرعاة وهم: إل جي، سوق جمبو، الترا جير، S سيتي، ميوزك لاب، ستور 974، جيمرز ستيشن.

وشهد الحدث إعلانًا خاصًا زاد من حماسة الجمهور، حيث تم الكشف عن مواعيد النسخة القادمة من "جيكدوم 2025" التي ستُقام من 18 إلى 22 نوفمبر 2025، لتواصل مسيرة الاحتفاء بهذه الثقافة التي تجسدت خلال " جيك-إند".