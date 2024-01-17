إيلاف من بيروت: ينطلق الـ"سيتكوم" الاجتماعي الكوميدي الأسبوعي "مرحبا دولة..!" إبتداءً من يوم الخميس 18 يناير، في الساعة الثامنة والنصف مساءً، على محطة الـ LBCI.



الثُنائي الكوميدي الشهير حسين قاووق ومحمد دايخ يُرافقهما حسين دايخ، وشيرين الحاج، ومحمد عبدو، ومهدي دايخ، وذو الفقار ياسين، سيعيشون يوميّات العلاقة المُلتبسة بين المُواطن والدولة من خلال أدوار تمثيليّة لمجموعة من "العناصر الأمنيّة" بقالبٍ اجتماعي كوميديّ.

في دولة "الكهربا والموتور"، "ماي دولة وماي سيتارن"،... وغيرها من التعابير التي يستعملها المُواطن في يوميّاته، تبقى "مرحبا دولة..!" عبارته الأشهر.

"مرحبا دولة..!" تأليف وإخراج محمد دايخ، إنتاج شركة "Shoot Productions"- فراس حاطوم.