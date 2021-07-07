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نيقوسيا: أعلن وزير الداخلية القبرصي الأربعاء أن قبرص ستدفع تعويضات لأسر العمال الزراعيين المصريين الأربعة الذين لقوا حتفهم في حريق غابات بالجزيرة نهاية الأسبوع الماضي.

ووافق مجلس الوزراء على ميزانية تزيد عن 5,2 ملايين يورو (6,1 ملايين دولار) لتعويض من فقدوا منازلهم وأعمالهم في الحريق، بما في ذلك عائلات المصريين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و36 عاما.

كان أحد المصريين أبًا لثلاثة أطفال وترك آخر أربعة أطفال وراءه.

وقدم وزير الداخلية نيكوس نوريس تعازيه لأسرهم وقال إن كل عائلة ستحصل على 95 ألف يورو و30 ألف يورو إضافية لكل طفل.

وقال نوريس إنه سيتم أيضًا منح أطفال الضحايا المصريين منحًا دراسية في مؤسسات التعليم العالي في قبرص عند اتمامهم دراستهم.

استمرت حرائق الغابات مدة يومين قبل السيطرة عليها الاثنين.

كانوا يحاولون الهرب

اندلع الحريق الذي أججته الرياح العاتية السبت واجتاح الأجزاء الجنوبية لسلسلة جبال ترودوس قبل أن تخمده المياه التي ألقتها الطائرات اليونانية والإسرائيلية.

دمر الحريق الذي وُصف بأنه الأسوأ منذ استقلال قبرص في عام 1960 ما يقرب من 100 منزل وشركة وألحق أضرارًا بخطوط الكهرباء وأجبر 10 قرى على إجلاء سكانها.

مات المصريون الأربعة وهم يحاولون الهرب من قرية أودوس حيث كانوا يعملون في مزرعة للطماطم.

وألقي القبض على مزارع يبلغ من العمر 67 عامًا ووضع قيد الحبس الاحتياطي للاشتباه في تسببه بالحريق، وهي تهمة نفاها.