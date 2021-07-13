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ليون: اشتعلت النيران في حافلة تنقل نحو أربعين مراهقاً بلجيكياً ليل الاثنين الثلاثاء في إقليم أوت-لوار في جنوب شرق فرنسا، لكن الحريق لم يتسبب بسقوط أيّ ضحية بعدما تمكّن السائق من إخلاء المركبة في الوقت المناسب.

وقال عناصر الإطفاء في الإقليم إن "الحافلة تفحّمت بالكامل، لكن لم يُصب أي من الشباب فيها"، مؤكّدين معلومات أوردتها صحيفة "لا مونتان" المحلية.

واندلع الحريق عندما كانت الحافلة تسير على الطريق السريع "ايه 75" عائدة من إسبانيا. وتمكّن السائق من مغادرة هذا الطريق السريع وإيقاف الحافلة لإجلاء المراهقين ومرافقيهم البالغ عددهم 42 شخصاً.

ونُقل الشباب إلى قاعة كبيرة، على أن يعودوا إلى بلجيكا بعد ظهر الثلاثاء على متن حافلة أخرى.