قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أكدت شركة خدمات بحرية بريطانية أن حارس أمن بريطاني قتل مع عامل آخر في الهجوم على ناقلة نفط في بحر العرب قبالة ساحل عُمان يوم الخميس.

وقالت شركة (أمبري) في بيان، اليوم الجمعة، إنها "تأسف بشدة لتأكيد مقتل أحد أعضاء الفريق بشكل مأساوي في حادث أمني". واضافت "لسنا على علم بالضرر الذي لحق بأي من افراد أمبري على الرغم من اننا يمكن ان نؤكد مقتل احد افراد الطاقم أيضا".

وقالت شركة زودياك ماريتايم التي تدير الناقلة (ميرسر ستريت) إن الحادث الذي قالت إنه "قرصنة مشتبه بها" أسفر أيضا عن مقتل أحد أفراد الطاقم من رومانيا.

ملكية اسرائيلية

وقالت الشركة، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة وتملكها عائلة إسرائيلية، "لسنا على علم بأي ضرر يلحق بأي موظف آخر. يظل شاغلنا الأساسي هو سلامة ورفاهية كل فرد على متن الطائرة وجميع المتضررين من الوضع".

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UK MTO) - وهي جزء من وزارة الدفاع البريطانية حيث مهمتها توفير معلومات الأمن البحري - إنها كانت "حادثة غير قرصنة".

ولم يتضح على الفور كيف تعرضت ناقلة النفط اليابانية "ميرسر ستريت" للهجوم أو من قبل من، ولم يتضح على الفور عدد أفراد الطاقم وجنسياتهم.

تم إلقاء اللوم على إيران في الماضي لاستهداف ناقلات في المنطقة بأجهزة متفجرة، وهو تهديد دفع المملكة المتحدة وحلفائها إلى إرسال المزيد من السفن الحربية إلى الخليج لحماية الممر المائي الحيوي بشكل أفضل.

وكانت هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة قالت إن السفينة كانت على بعد حوالي 152 ميلا بحريا (280 كيلومترا) شمال شرق ميناء الدقم العماني عندما تعرضت للهجوم يوم الخميس.

ولم تذكر تفاصيل أخرى عن نوع السفينة أو أي شحنة أو لمن تنتمي أو عن الخسائر المحتملة.

من دار السلام الى الفجيرة

وكانت السفينة هي سفينة يابانية يديرها مكتب زودياك للعمليات البحرية Zodiac Maritime ومقره المملكة المتحدة، في وقت وقوع الحادث، في شمال المحيط الهندي، متجهة من دار السلام إلى الفجيرة مع عدم وجود أي بضائع على متنها".

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "نحن على علم بتقارير عن هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل عمان. وتجري المقار العسكرية البريطانية في المنطقة حاليًا تحقيقات".

وفقًا لتتبع السفن في إيكون ، كانت الناقلة (ميرسر ستريت) متجهة إلى الفجيرة ، وهي ميناء للتزويد بالوقود ومحطة نفطية في الإمارات العربية المتحدة ، من دار السلام في تنزانيا.

وكانت إيران وإسرائيل تبادلتا الاتهامات على مدى الأشهر الماضية بمهاجمة سفن الطرف الآخر.