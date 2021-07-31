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طهران: منح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي عفوا أو خفضا للعقوبة لأكثر من 2800 مدان في إيران، لمناسبة عيدي الأضحى والغدير، وفق ما أفاد موقعه الالكتروني السبت.

وأوضح البيان أن خامنئي وافق "على العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بحق 2825 محكوماً في المحاكم العامة ومحكمة الثورة الإسلامية، والمؤسسة القضائية للقوات المسلحة، والتعزيرات الحكومية".

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية بشأن المدانين المشمولين بهذه الخطوة التي أشار الى أنها تأتي لمناسبة عيد الأضحى الذي أحيته إيران في 21 تموز/يوليو، وعيد الغدير الذي أحياه المسلمون الشيعة الخميس.

ويصدر المرشد الأعلى سنويا أكثر من عفو عن محكومين لا سيما تزامنا مع المناسبات الدينية أو الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية.

وأصدر خامنئي في أواخر حزيران/يونيو، عفوا أو خفضا لعقوبة أكثر من خمسة آلاف سجين، في ذكرى ولادة الإمام الرضا، ثامن الأئمة لدى الشيعة الإثني عشرية.