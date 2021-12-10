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إيلاف من الكويت: استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قصر بيان. ووصل الأمير محمد بن سلمان، اليوم، والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية إلى الكويت.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي على أرض المطار ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

كما قدم أمير الكويت قلادة مبارك الكبير لولي العهد السعودي تقديراً له لما يبذله من جهود ترسخ روابط الإخاء بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزز أواصر الأخوة والتفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.

#فيديو | سمو أمير دولة #الكويت يقدم #قلادة_مبارك الكبير لسمو #ولي_العهد؛ تقديراً لسموه لما يبذله من جهود ترسخ روابط الإخاء بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزز أواصر الأخوة والتفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.#ولي_العهد_في_الكويت #واس pic.twitter.com/67wo972THo — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 10, 2021

هذا وقد استعرض ولي العهد السعودي وولي عهد الكويت أوجه العلاقات السعودية الكويتية، وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.