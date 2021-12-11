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إيلاف من لندن: احتفل العراقيون السبت في الذكرى المئوية لتأسيس بلادهم الحديثة رسمياً. وهي ذكرى تنصيب الملك فيصل الأول.

وقد اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة اختتم بها مساء السبت الاحتفالات الشعبية والرسمية بذكرى مئوية تأسيس بلاده الحديثة وتابعتها "ايلاف" ان "العبث بأمن العراق وبمستقبله خط أحمر مشدداً على ان بلاده قد دخلت مرحلة استعادة عافيتها الكاملة". وأضاف"لا يعني أنّ العراق قبل مئة عام من اليوم لم يكنْ دولة فهنا على الأرض التي تقفُ أقدامُ العراقيين عليها بثبات كانت أول دولة عرفتْها البشرية وأول قانون نظّم حياة البشر وأول شرطي كانت وظيفته حماية الناس وأول جندي نظامي دافع عن الحدود وضحى من أجلها".. وقال "هنا.. على الأرض التي تحرسُها أرواح آبائكم وأجدادكم كان أول تنظيم اقتصادي يحفظ الحقوق والملكية والبيع والشراء، وأول عقاب للمتجاوزين على حقوق الناس، هنا.. كانت أول قصيدة شعر، والفن والثقافة.. أول قاعدة في علوم الرياضيات.. أول مخطط عمراني.. وأول لحظة وحي ونبوة".



ونوه الكاظمي الى ان "إدراك العراقيين لكل هذا الارث، هو مسؤوليتهم التي تناقلتها الأجيالُ ووصلتنا، وسننقلها إلى أجيالنا القادمة لنقول لهم بكل وضوح وصراحة تليق بعصر التكنولوجيا الحديث: (هنا العراقُ ..هنا الدولة ..وليس أمامنا من خيار كعراقيين إلا الدفاع عنها وحفظ تأريخها ومنع المتلاعبين بمقدراتها)".



واعتبر أن "هذا النبع التأريخي المتدفق.. اسمه العراق، التأريخ.. التنوع.. الجغرافيا.. الثقافة والعمارة والفن.. التجارب المتراكمة بأحداثها السعيدة والمرة.. اللغات المتفاعلة.. كلها ليست مصادفات، بل هي جوهر مفهوم الدولة الذي فرض نفسه عام 1921 رغم كل المساجلات والاجتهادات".



وتابع: "آن الاوان أن ننظر إلى دولتنا بموضوعية، وأن نفتخر بمنجزاتها، ونعترف بأخطائها.. ونمضي إلى الأمام متسلحين بإرثنا وقدرات شعبنا لنكون جنباً إلى جنب مع كل الدول الناجحة".

العراق يستعيد عافيته ويداوي جراحاته



وزاد الكاظمي بالقول "شعبنا العاشق للدولة والمعادي لمن يعاديها، وقف مع بلده في أخطر مرحلة مرّ بها العراق، عرف في كل خطوة خطوناها أننا كنا مخلصين له ولمستقبله وأوفياء لارثه.. وحتى عندما كان يمارس حقه في نقدنا ومعاتبتنا، فإنه كان وما زال ينتظر منا ما يستحق.. وما يستحقه العراقيون كبيرا".

وأشار إلى أن "العراق يستعيد عافيته الكاملة وتشفى جراحه تباعاً وينهض من كبواته ليحتل مكانته بإرادة شعبه الذاتية.. جيراننا وأشقاؤنا والعالم يتفاعل مع إرادتكم أنتم ويستمع إلى صوت العراق النابع من أعماقكم ..أنتم أهل العراق وأصحاب القرار فيه وأنتم الدولة".





الكاظمي خلال مشاركته الخميس 9 كانون الاول ديسمبر 2021 في قمة الرئيس الاميركي بايدن العالمية الافتراضية حول الديمقراطية (الاعلام الحكومي)

الانسحاب الاجنبي يؤكد قدرة القوات العراقية



وحول انسحاب القوات القتالية الأجنبية من العراق قال الكاظمي "بعد ايام سنشهد انسحاب جميع القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق في نطاق الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الاميركي، وسيكون دورها في مجالات الاستشارة، كدلالة على قدرة القوات العراقية بكل صنوفها على حفظ أمن العراق واستقرار شعبه وتطورها المستمر في هذا المجال".



وبين انه "وسط تجاذبات واجتهادات سياسية أفرزتها الانتخابات الأخيرة يجب أن يطمئن الجميع .. لن نسمح بمس أمنكم واستقراركم".. لافتاً إلى أنه "رغم كل الخلافات فإن القوى السياسية والتيارات الجديدة والمستقلين والنخب هم أبناء هذا الوطن وهم حريصون عليه وعلى أمنه".

وأكد، أن "الاختلاف في وجهات النظر والتوجهات يتلاشى أمام إيمان الجميع بأن العراق هو مظلتنا وهو بيتنا، وأن العبث به وبمستقبله خط أحمر".

حياتي ليست اغلى من حياة اي عراقي



وعن حادثة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها في السابع من الشهر الماضي قال الكاظمي انه "على المستوى الشخصي، أقدر عالياً كل تعاطف ورسالة اطمئنان وتضامن وصلتني بعد العملية الارهابية التي استهدفتني قبل أسابيع.. وأقول بهذا الصدد إن حياتي ليست بأغلى من حياة أي عراقي على امتداد الوطن، ولكنه طريقٌ الدولة نعبّده معاً بإرادة عراقية خالصة ونقية، ومن أجله يسهل كل صعب، وترخص أمام عظمته أرواحنا".

اللادولة خيانة للاجيال



ونوه إلى أن "طريق الدولة العراقية قد يكون صعباً ومؤلماً، لكنه الطريق الوحيد الذي يمكن لأولادنا وأحفادنا أن يمضوا إليه، لأن اللا دولة هي خيانة لأنفسنا أولاً وللأجيال القادمة من بعدنا، وقبل كل ذلك خيانة لارثنا الحضاري من سومر حتى هذه اللحظة، والعراقي لا يخون ذاته، ولا وطنه".

وخاطب الكاظمي العراقيين "في هذا اليوم المجيد ذكرى مئوية الدولة العراقية أقول لكم: قرن من الزمان مضى، وقبله قرون طويلة، وما زلنا على هذه الأرض، أرض دجلة والفرات وشط العرب، أرض الجبل والهضبة والصحراء والسهل الرحيب، أرض أجدادنا قبل ألف ألف عام وأرض أحفادنا بعد ألف ألف عام إن شاء الله".



واضاف "هذا عراقكم موطئ آدم ومولد إبراهيم وأرض الأنبياء والأولياء والصالحين، دولة السومريين والبابليين والآشوريين والأكديين، عاصمة أبي الحسنين علي بن أبي طالب ومثوى جسده، ثورة الحسين وإرثها في دمائنا جيلاً بعد جيل، أرض الحضارة الاسلامية وارض المرجعية الرشيدة، وطن الشعر والثقافة والفن والابداع، هذا العراق عراقكم وعراق كل البشرية، الحفاظ عليه وعلى إرثه هو واجبنا جميعا".



ثورة شعبية أثمرت استقلالا



واليوم يمر العراق في الذكرى المئوية لإعلانه كدولة رسمية موثقة دولياً بعد إعلان الدولة الملكية عام 1921 بعد ثلاث سنوات من اندلاع ثورة عراقية كبرى في حزيران يونيو عام 1920 أثمرت عن قرار المستعمر البريطاني بمنح العراق الاستقلال من خلال تشكيل حكومة وطنية عراقية انتقالية برئاسة عبد الرحمن النقيب لتعمل على وضع رؤية في اختيار ملك للدولة الملكية بمفهومها الجديد.

وقد تم اختيار الملك فيصل بن الشريف حسين بن علي ملكاُ على العراق باستفتاء شعبي، وتم اعلان الدولة العراقية الملكية في 23 آب عام 1921 ليبدأ مشوار بناء الدولة من الناحية الإدارية يسير بخطى متسارعة من خلال اعلان الملك فيصل في عام 1922 عن المجلس التأسيسي الذي يتولى مسؤولية تشكيل الوزارات ومؤسسات الدولة وصياغة دستور للبلاد، وقانون للانتخابات، وتوقيع اتفاقية مع بريطانيا تنظم العلاقة معها على أساس الاستقلال الفعلي للعراق، واختير عبد الرحمن النقيب كأول رئيس للوزراء وتم السماح بتشكيل الاحزاب السياسية.

وفي عام 1925 تم اقرار الدستور باسم (القانون الأساسي العراقي) فيما ظلت عملية التأسيس متواصلة من اجل تنظيم العمل المؤسساتي في الدولة.

المشاكل والتحديات



إلا إن عملية بناء الدولة الجديدة لم تكن يسيرةً فقد واجهت العديد من التحديات بسبب الظروف الدولية والاقليمية والمحلية ؛ ما جعل الوضع العراقي من الناحية السياسية في مواجهة العديد من العقبات والتي اسفرت عنها تغيرات مستمرة للحكومات وحل متكرر لمجلس النواب.

كما واجه النظام الملكي الكثير من المشاكل على صعيد بناء الدولة فبعد وفاة الملك فيصل الاول عام 1933 تولى نجله الملك غازي الحكم في العام ذاته، وشهدت هذه الحقبة تقلبات وصراعات بين الطبقات السياسية لم تختلف عن سابقتها وادت الى انقلاب بكر صدقي العام 1936 والذي يعد أول انقلاب في الدولة الجديدة إلا أنه في الوقت ذاته شهدت تحقيق عدد من الانجازات منها تاسيس أول إذاعة عراقية وايقاف التعامل بعملة الروبية الهندية واستعمال العملة العراقية وكذلك افتتاح مطار البصرة وسدة الكوت.

وبعد وفاة الملك غازي في حادث سير في عام 1939 تولى نجله الملك فيصل الثاني الحكم الا انه كان لا يزال صغيراً وفي السن الرابعة فتمت إناطة الوصاية على العرش لخاله عبد الإله حتى تسلم فيصل الثاني مقاليد الحكم بشكل رسمي في عام 1953.



العراق الجمهوري

وفي 14 تموز يوليو عام 1958 قام الجيش العراقي بثورة اعلنت الجمهورية العراقية، وشهدت هذه المرحلة العديد من المشاكل بعد تجميد الدستور واعلان الدستور المؤقت والتي سبقها قتل افراد العائلة المالكةصباح يوم الثورة، كما شهدت هذه المرحلة محاولة انقلاب فاشلة في شهر آذار مارس عام 1959 بقياد عبد الوهاب الشواف وكذلك محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم في تشرين الأول اكتوبر عام 1959.



وانتهى عهد الجمهورية الأولى بانقلاب 8 شباط فبراير عام 1963 بقيادة عبد السلام عارف وحزب البعث .. وفي عام 1966 توفي عبد السلام بحادث سقوط طائرته في محافظة البصرة ليتولى شقيقه عبد الرحمن عارف رئاسة العراق وفي عام 1968 قام حزب البعث بالانقلاب على السلطة وتولي ادارة البلاد الأمر الذي جعل العراق يسير باتجاه صراعات اقليمية وحروب راح ضحيتها ملايين المواطنين وهدر تام للموارد الاقتصادية والبشرية.

العراق الآخر



وفي عام 2003 سقط نظام البعث بعد دخول قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الى العراق لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ البلاد من خلال تاسيس مجلس الحكم واعلان الحكومة المؤقتة في عام 2004 ووضع دستور دائم للبلاد أقر في استفتاء شعبي عام 2005 لتجري أول انتخابات في عام 2006 وتشكيل أول حكومة عراقية منتخبة.



وشهدت هذه المرحلة العديد من الأحداث السياسية والأمنية ولكن استطاع العراق أن يستعيد دوره على المستويين الاقليمي والدولي خاصة بعد عقد القمة العربية في بغداد في عام 2012 وكذلك دوره كقوة عسكرية بعد تحقيق الانتصار على تنظيم داعش الارهابية في عام 2017.

السيسي عن العراق : تاريخ حضاري



وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى العراق بالذكرى المئوية لتأسيس دولنه الحديثة وكتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.. مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي دشن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ .. مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع".

وأضاف " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية ونتمنى لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية".

تميم : ندعمكم لتحقيق أمنكم وازدهاركم



كما هنأ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، مؤكدا دعمه ودعم بلاده لشعب وحكومة العراق في تكريس الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

وأضاف، "لطاما كان العراق مهداً للحضارات ورافداً للانسانية، أسهم بقدر كبير في النهضة العربية على مر العصور، وهو أهل لكل التقدير والوفاء من أمته ومن البشرية جمعاء".

وأكد الامير تميم ان "دولة قطر لن تألو جهداً في الوقوف بجانب العراق ودعم الاشقاء العراقيين ومساندتهم في جهودهم الرامية لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار لبلدهم العزيز".

عون: شكرا لدعمكم لبنان



ومن جانبه أشاد الرئيس اللبناني ميشال عون بمواقف الحكومة العراقية لدعم بلاده في مجال الطاقة وأكد في كلمته التي ألقاها في الاحتفال بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة العراقية، التي نظّمتها السفارة العراقية في بيروت، أن البلدين تربطهما علاقات أخوية وثيقة ومتطورة.

وأضاف أن "لبنان يحفظ للعراق مشاعرَ التقدير والامتنان، لوقوفه الدائم إلى جانبه في كافّة الظروف والمراحل، برغم التحدّيات الصعبة التي تواجهكم، وآخرُ غيث الأخوّة كان عبر مبادرة مسؤولي العراق إلى اتّخاذ قرار بتزويد لبنان بالنفطِ لتشغيل معامل الكهرباء لدينا"،موجها: "تحية تقديرٍ قلبية لرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والمسؤولين المعنيين بهذا الملف، على هذه المبادرة التي نأمل بأن تسهم قريباً في تغطيةِ جانبٍ من احتياجات شعبِنا، وتخفيف بعض الاعباءِ عنه".



وشدد الرئيس اللبناني بالقول "لي ثقةٌ كبيرةٌ بأن العراقَ قادرٌ على استعادة أمجاده وتفعيل طاقات شعبه، والنهوض إلى أعلى المراتب التي يستحقّها، ومجاراة تطوّر العصر وآفاقه". وخاطب العراقيين قائلا "فليكن أملكم بالغدِ كبيراً، وبأنفسكم أكبر، لأنكم شعبٌ اصيل ومتجذّر بالشهامة والمروءة والاستنارة ولتكن مئوية تأسيس دولة العراق باباً لمستقبلٍ تصنعونه بأحلامكم الحيّة، واتّحاد إرادتكم، وبيننا وبينكم مسيرة لن تنقطع، وقودها المحبّة، وتبادل الاحترام".

ملوك ورؤساء وحكومات العراق



يشار الى انه خلال قرن من عمر الدولة العراقية الحديثة حكم العراق ثلاثة ملوك وتسعة رؤساء جمهورية فضلاً عن تشكيل 70 حكومة فيما تسنم منصب رئاسة الحكومة 40 شخصية ويعد نوري سعيد اكثر من تسنم رئاسة الوزراء بواقع 14 مرة .. ويعد عبد الرحمن النقيب أول رئيس وزراء للعراق فيما يشغل المنصب حالياً مصطفى الكاظمي.