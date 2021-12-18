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إيلاف من الرباط: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، برقية شكر وامتنان، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، على دعم بلاده الصريح والواضح لمغربية الصحراء.

ومما جاء في هذه البرقية "يطيب لي أن أجدد التواصل معكم لأعبر لكم عن أخلص مشاعر المودة التي أكنها لشخصكم الموقر، مشفوعة بأصدق دعواتي إلى الله تعالى أن يديم عليكم أردية الصحة والعافية وموصول السعادة والهناء وطول العمر".

وقال الملك محمد السادس " لقد تابعت ببالغ الشكر والتقدير ما عبرتم عنه، بمعية إخواني من أصحاب الجلالة والسمو من قادة الدول الخليجية، خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين بالرياض تحت الرئاسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، من دعم صريح وواضح لمغربية الصحراء ومساندة تامة للوحدة الترابية لبلدكم الثاني المملكة المغربية".

أواصر متينة

وأكد الملك محمد السادس لخادم الحرمين الشريفين أن "هذا الموقف ليس غريبا عنكم وعن بلدكم الشقيق الذي تجمعنا به أواصر متينة وعلاقات شراكة متميزة وتضامن موصول"، مضيفا أن "المغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي، من أمنه وأن ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم. فالشراكة المغربية- الخليجية، وكما أكدت على ذلك أمامكم بمناسبة عقد القمة المغربية الخليجية بالرياض في 20 أبريل 2016، ليست وليدة مصالح ظرفية، أو حسابات عابرة، وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر، بخصوص قضايانا المشتركة".

وتضرع الملك محمد السادس إلى الله تعالى أن "يحفظ خادم الحرمين الشريفين بعين عنايته الربانية، ويطيل عمركم وأن يحالف النجاح والسداد جهودكم لتحقيق ما يصبو إليه شعبكم الأصيل من مراتب الرفعة والعزة والرخاء، إنه سميع مجيب".

وجدد الملك محمد السادس الإعراب لعاهل المملكة العربية السعودية عن بالغ اعتزازه "بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من وشائج المودة الخالصة، والتقدير المتبادل، وما يجمع بلدينا من روابط متينة قوامها التعاون المثمر، والتضامن الفعال".

وبعث الملك محمد السادس، ايضا برقية شكر وامتنان إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، على دعم بلاده الصريح لمغربية الصحراء.

وشائج الأخوة الصادقة

ومما جاء في هذه البرقية "يطيب لي أن أجدد الاتصال بسموكم، معربا عن اعتزازي العميق، بما يربطنا شخصيا، من وشائج الأخوة الصادقة، والتقدير المتبادل، وبما يجمع الشعبين السعودي والمغربي من علاقات متينة ومتميزة قائمة على التعاون المثمر، والتضامن الفاعل".

وقال الملك محمد السادس إنه "قد كان للدعم الصريح والقوي الذي عبرتم عنه، بمعية إخواني من أصحاب الجلالة والسمو من قادة الدول الخليجية لمغربية الصحراء، ولما أبديتموه من دفاع وغيرة أخوية على الوحدة الترابية لبلدكم الثاني المملكة المغربية، خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين بالرياض، أبلغ الأثر في نفسي، وإنني لأعرب لسموكم عن عميق شكري وتقديري لهذا الموقف الشهم المعهود في بلدكم الأصيل".

وأضاف الملك محمد السادس أنه "وبقدر ما يترجم هذا الموقف النبيل بجلاء ذلكم الرباط الأخوي الصادق الذي ما فتئ يشدنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، وتلكم العلاقات المتميزة والمتجذرة القائمة بين بلدينا، يجدد إيماننا الراسخ بوحدة مصيرنا المشترك، ويزيد من حرص المغرب القوي والتزامه الدائم والمطلق بالدفاع عن أمن واستقرار دول الخليج العربي، وكذا بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية والنموذجية جهويا أو دوليا".

كما وجه ملك المغرب برقيات مماثلة لقادة الامارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.