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إيلاف من لندن: أعلن مقر رئاسة الحكومة البريطانية أن وزيرة الخارجية ليز تروس ستتولى مسؤوليات اللورد فروست بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد استقالته يوم السبت.

وقال 10 داونينغ ستريت في بيان إن السيدة تروس (46 عامًا)، ستصبح "المفاوض الرئيسي مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية"، كما ستتحمل "المسؤولية الوزارية عن علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بأثر فوري".

وكانت تروس أصبحت وزيرة للخارجية في إطار التعديل الوزاري الكبير الذي أجراه بوريس جونسون في سبتمبر -الماضي، خلفًا لدومينيك راب الذي أصبح نائبا لرئيس الوزراء ووزرا للعدل.

صفقات الخروج

وكانت تراس وزيرة التجارة الدولية قبل ذلك، وكانت صفقات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محور عمل وزارتها. وستقود في اطار مهمتها الجديدة المحادثات من أجل "حل المشاكل الناشئة عن العملية الحالية لبروتوكول أيرلندا الشمالية".

وتم تصميم البروتوكول، الذي تسبب في احتكاك كبير بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي، لتجنب إدخال حدود صلبة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

ورداً على تعيين السيدة تروس ، قال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "سنواصل أنا وفريقي التعاون مع المملكة المتحدة بنفس الروح البناءة في جميع المهام المهمة المقبلة، بما في ذلك البروتوكول الخاص بأيرلندا / أيرلندا الشمالية".

خطاب الاستقالة

وفي خطاب استقالته إلى بوريس جونسون، بدا أن اللورد فروست يستهدف رئيس الوزراء بسبب انتقاله إلى قيود فيروس كورونا ب ، بعد تعهد سابق بتخفيف الإغلاق "حذرًا ولكن لا رجعة فيه".

وأضاف أننا بحاجة إلى "تعلم كيفية التعايش مع كوفيد" قائلاً لرئيس الوزراء: "لقد اتخذت قرارًا شجاعًا في يوليو ، ضد معارضة كبيرة ، لفتح البلاد مرة أخرى.

وأضاف: "للأسف لم يثبت أنه لا رجوع فيه، كما كنت أتمنى، وأعتقد أنك فعلت ذلك أيضًا. آمل أن نتمكن من العودة إلى المسار الصحيح قريبًا وألا يغري هذا النوع من الإجراءات القسرية التي شهدناها في مكان آخر."

الحقيبة بيد هاريس

وعلى صلة، أعلن داونينغ ستريت أن كريس هيتون هاريس سينتقل من وزارة النقل، وسيصبح وزير دولة لأوروبا وسينوب عن السيدة تروس "حسب الضرورة بشأن خروج الاتحاد الأوروبي والبروتوكول".

ويُنظر إلى استقالة اللورد فروست على أنها ضربة قاسية لبوريس جونسون، بعد أسبوع صوت فيه ما يقرب من 100 من أعضاء البرلمان المحافظين ضد جوازات سفر اللقاح وخسر حزب المحافظين انتخابات شمال شروبشاير الفرعية.

ووصفت الوزيرة الأولى السابقة لأيرلندا الشمالية، أرلين فوستر ، استقالة اللورد فروست بأنها "هائلة".

ومن جهتهاا، كتبت وزيرة الظل في حزب العمال لبريكست ، جيني تشابمان ، على تويتر: "كما لو أننا لم نكن نعرف بالفعل ، فإن استقالة اللورد فروست تظهر الحكومة في حالة من الفوضى.

وقالت: "البلاد بحاجة إلى قيادة لا إلى رئيس الوزراء البطة العرجاء الذي فقد نوابه وحكومته الثقة به".