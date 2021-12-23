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دبي: أعلنت شرطة دبي مساء الخميس توقيف أربعة مقيمين من جنسية عربية حاولوا تهريب أكثر من مليون قرص من مخدر الكبتاغون أخفوها في شحنة ليمون.

ويصنّع مخدر الكبتاغون خصوصا في لبنان وربما أيضا في سوريا والعراق، وفق المرصد الفرنسي للمخدرات والإدمان.

وقالت السلطات في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية "أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عملية استباقية تهريب مليون و160 ألفا و500 قرص من مخدر الكبتاغون بقيمة سوقية بلغت 58 مليوناً و25 ألف درهم".

وأضافت أنها "ألقت القبض على المتهمين الأربعة المقيمين في الدولة وجميعهم من جنسية عربية واحدة" لم تذكرها.

ونشرت شرطة الإمارة الغنية فيديو يظهر أكياسا تحوي المخدرات مخفية في حبات ليمون بلاستيكية "مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي".

وتابع البيان أن الشحنة "قادمة من إحدى الدول العربية" التي لم تسمها، لكن تظهر صور العملية المنشورة عبارة "صنع في لبنان" على الصناديق المحجوزة.

يتعرض لبنان باستمرار لانتقادات من دول الخليج بسبب ما تعتبره عدم تعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وخصوصا الكبتاغون الذي يوجه أساسا نحو السعودية.

السعودية

وكانت السعودية قد أعلنت في نيسان/ابريل تعليق واردات الفاكهة والخضروات من لبنان بعد مصادرة أكثر من خمسة ملايين حبة كبتاغون مخبأة في شحنة رمان، واتهمت بيروت بالتقاعس.

ثم صادرت المملكة في حزيران/يونيو، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، 14,4 مليون قرص أمفيتامين مصدرها لبنان.

بدورها، انتقدت الخارجية الكويتية في تشرين الأول/أكتوبر الحكومة اللبنانية لـ"عدم اتخاذ... الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات".