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إيلاف من لندن: وجد رئيس الوزراء البريطاني نفسه محاصراً بضربات نواب البرلمان على خلفية حفلة عيد الميلاد، بينما أظهر استطلاع أن أكثر من 50٪ من الجمهور بوريس جونسون بالاستقالة.

وفي الوقت الذي واجه فيه بوريس جونسون انتقادات غير مسبوقة في جلسة مجلس العموم، يوم الثلاثاء، رغم عدم حضوره الجلسة، فإن استطلاع رأي أجراه يوغوف - YouGov، قال إنه للمرة الأولى يطالب فيها غالبية الناخبين، جونسون بالاستقالة.

ووفقًا للاستطلاع فقد تم توجيه سؤال 5931 بالغًا بريطانيًا، عما إذا كان ينبغي على جونسون الاستقالة من منصب رئيس الوزراء. وكانت النتائج: 56٪ قالوا نعم، 27٪ قالوا لا، 17٪ قالوا لا يعرفون.

سؤال استثنائي

وخلال جلسة مجلس العموم التي وجه فيها سؤالاً استثنائياً لرئيس الوزراء حول ما إذا كان هو وزوجته كاري بين 40 شخصاً حضروا حفلة الميلاد التي أقيمت في حديقة داونينغ ستريت يوم 20 أيار/مايو 2020 خلال الإغلاق الوطني العام.

وردّاً على انتقادات النواب ومطالب بعضهم باستقالة رئيس الوزراء، قال وزير الدولة في الحكومة مايكل إليس إن بوريس جونسون "لن يذهب إلى أي مكان" على الرغم من المزاعم الأخيرة.

ومع تصاعد الضغوط على جونسون، قال الوزير أليس الذي أخذ مكان رئيس الوزراء للرد على كلمات النواب إن جونسون "يحتفظ بثقة شعب هذا البلد".

وأضاف وزير الدولة، ردّاً على سؤال عاجل طرحه حزب العمال حول الحفلة المذكورة إنه "يثق" في "نزاهة وشرف" السيد جونسون.

مضايقات وضحكات

وفي مواجهة المضايقات والضحكات التي لا هوادة فيها من مقاعد المعارضة في مجلس العموم، قال السيد إليس إن رئيس الوزراء "يأخذ هذا الأمر على محمل الجد" وكرر أن تحقيقًا سيجري يشمل التجمعات في 15 أيار/مايو و 20 أيار/مايو 2020.

يشار إلى أن الموظفة المدنية الأقدم سو غراي تقود التحقيق المستمر في الإدعاءات المتعددة بانتهاك قواعد كورونا في داونينغ ستريت والمباني الحكومية الأخرى.

وقال السيد إليس الذي مهمته الوزارية تتعلق بإجراءات رواتب موظفي الدولة: "سيثبت الحقائق وإذا ثبت ارتكاب مخالفات فسيكون هناك إجراء تأديبي مطلوب"، مضيفًا أنه "لن يكون من المناسب" بالنسبة له أن يعلق أكثر أثناء استمراره.

وكانت نائبة زعيم حزب العمال المعارض، أنجيلا راينر قالت إن بوريس جونسون "يمكنه الركض، لكن لا يمكنه الاختباء" من مزاعم بأنه حضر مشروبات مغلقة في حديقة داونينغ ستريت.

وفي حديثها في مجلس العموم، طالبت نائب زعيمة الحزب المعارض بإجابات بشأن التجمع المزعوم في 20 أيار/مايو 2020. ورد الوزير أليس إنه يجب إجراء "تحقيق عادل ونزيه" قبل التوصل إلى أي استنتاجات.

تحقيق غراي

وأضاف أنّ التحقيق، بقيادة الموظفة الحكومية الكبيرة سو غراي، سيكون "سريعًا" وستُنشر النتائج ليطلع عليها الجميع.

لكن السيد إليس حذر من أن تحقيقها قد "يتوقف مؤقتًا" إذا قررت شرطة العاصمة - التي قالت إنها على اتصال بالحكومة بشأن "التقارير الواسعة النطاق المتعلقة بالانتهاكات المزعومة" لقواعد كوفيد - تنفيذ إجراءاتها الخاصة.

وعلى صلة، أعرب العديد من السياسيين المحافظين عن غضبهم وإحباطهم من تصرفات رئيس الوزراء، وقال النائب من الحزب الاسكتلندي في مجلس العموم دوغلاس روس إن جونسون يجب أن يستقيل إذا انتهك القواعد وضلل البرلمان.

وأضاف أن رئيس الوزراء يجب أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بحدث المشروبات على الفور، بدلاً من انتظار نتيجة تحقيق غراي.

ومن جهته، قال أنتوني مولين، زعيم حزب المحافظين في ستندرلاند، لبي بي سي راديو 4: "لا أستطيع أن أرى كيف يمكن [السيد جونسون] البقاء على قيد الحياة."

بوريس انتهى

وقال وزير سابق لبي بي سي إن جونسون "يحاول الخروج من كل شيء"، بينما قال وزير آخر: "بوريس انتهى".

ودعا زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر، إيان بلاكفورد، النواب المحافظين إلى "إجبار [رئيس الوزراء] على ترك منصبه" إذا لم "يفعل الشيء اللائق" ويستقيل.

يشار إلى أنه في يوم الاثنين، نشرت قناة ITV رسالة بريد إلكتروني مسربة من السكرتير الخاص لرئيس الوزراء، مارتن رينولدز، تدعو 100 موظف إلى "مشروبات بعيدة اجتماعيًا في حديقة رقم داونينغ ستريت 10" في 20 أيار/مايو 2020.

وتمت الدعوة لحضور هذا الحدث التي عقدت عندما كانت قواعد الإغلاق الصارمة لا تزال سارية، وشجعت المدعوين إلى على "إحضار المشروبات الكحولية الخاصة بهم" و "الاستفادة القصوى من الطقس الجميل".

وقال شهود لبي بي سي إن رئيس الوزراء وزوجته كاري كانا من بين حوالى 30 شخصًا حضروا التجمع، لكن جونسون رفض تأكيد أو نفي ذلك.

لا تعليق

كما رفض المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء التعليق على المزاعم أثناء التحقيق، وكان هناك غضب من مقاعد المعارضة في مجلس العموم حيث تحدى حزب العمال الحكومة بشأن هذه المزاعم.

وحضر عدد قليل من أعضاء البرلمان المحافظين لإظهار الدعم لجونسون، لكن أحد أولئك الذين فعلوا ذلك، سوزان وي، قالت: "من الأفضل قضاء وقت مجلس النواب في هذه اللحظة، حيث نتعافى من هذا الوباء... يمكننا إعادة البناء بشكل أفضل والارتقاء بالمستوى. وهذا ما يبحث عنه ناخبي".

وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر إنه من المخيب للآمال عدم وجود جونسون شخصيًا للإجابة على أسئلتها.

وأضافت: "لكن غيابه يتحدث عن الكثير، كما تفعل ابتساماته في وسائل الإعلام. لقد توصل الجمهور بالفعل إلى استنتاجاته الخاصة. يمكنه الترشح، لكنه لا يستطيع الاختباء".

بكاء نائب

وانضمت أحزاب سياسية أخرى إلى انتقاداتها، وأجهش النائب جيم شانون من الحزب الديمقراطي الاتحادي الإيرلندي الشمالي عندما تحدث عن وفاة حماته خلال الوباء.

لكن نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر، التي طلبت من رئيس الوزراء الإجابة على السؤال العاجل، قالت إن غياب جونسون عن مجلس العموم "يعبّر عن الكثير".

وقالت راينر: "أعتقد أن غيابه يتحدث عن الكثير كما تفعل ابتساماته على وسائل الإعلام، لقد توصل الجمهور بالفعل إلى استنتاجاتهم الخاصة. يمكنه الركض لكنه لا يستطيع الاختباء"، مضيفة أنه "لا داعي لإجراء تحقيق".

ومن جهته، قال النائب عن حزب العمال كريس إلمور إنه "كاد أن يفوت" ولادة ابنه في كانون الثاني/يناير من العام الماضي لأنه هو وزوجته "اتبعا قواعد حماية طاقم القبالة".

وردّاً على سؤال من زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السير إد ديفي عما يعتقد أنه يجب أن يحدث إذا تبين أن الأفراد قد انتهكوا قواعد COVID، قال وزير الدولة مايكل اليس: "ليس لي إصدار حكم".