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إيلاف من بيروت: بعد أيام من طعن الكاتب سلمان رشدي خلال مناسبة عامة في الولايات المتحدة، نفت الحكومة الإيرانية رسميًا أي تورط لها مع الانتحاري، على الرغم من أن رشدي يخضع منذ عام 1989 لحكم الإعدام بسبب فتوى أطلقها آية الله الخميني، الزعيم السياسي والديني آنذاك لإيران، عن كتابه "آيات شيطانية". وقال النظام إن الكاتب الذي هاجمه مواطن أميركي من أصل لبناني في تشوتاكوا بنيويورك "لا يمكنه إلا أن يلوم نفسه" على استفزاز المؤمنين الإسلاميين بكتبه.

في الواقع، للنظام الديني الإيراني مسؤوليات مختلفة: أولاً وقبل كل شيء من نوع غير مباشر ومرتبط بالفتوى، والتي من المحتمل أن تكون مصدر إلهام للمهاجم هادي مطر. علاوة على ذلك، قد يكشف التحقيق عن تورط مباشر محتمل، ولو جزئي، من قبل بعض عناصر الحرس الثوري.

توتر متزايد

يأتي الهجوم على رشدي، الذي بدأ حاليًا في التعافي البطي، في وقت يشهد توترًا خاصًا في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، والغرب بشكل عام. في الأسبوع الماضي، اتهمت وزارة العدل الأميركية أحد أعضاء الحرس الثوري بمحاولة تنظيم مؤامرة لقتل جون بولتون، مستشار الأمن القومي لإدارة ترمب. هذه أيضًا هي الأسابيع الأخيرة من المفاوضات النووية الإيرانية، والتي اقتربت الآن من الفشل.

ولد مطر في نيوجيرسي لعائلة هاجرت من يارون، مدينة في جنوب لبنان، في منطقة يسيطر عليها حزب الله الشيعي التابع لإيران. أفادت صحف أميركية أن ملفات مطر على مواقع التواصل الاجتماعي جمعت العديد من الدعم لإيران وقادتها. ونشر مطر صورا للخميني والجنرال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الذي قُتل في غارة جوية بطائرة مسيرة أميركي في عام 2020، وزعيم حزب الله حسن نصر الله.

اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عن أعمال العنف ضد رشدي: "مؤسسات الدولة الإيرانية تحرض منذ أجيال على العنف ضد رشدي، وقد ابتهجت الصحف المرتبطة بالحكومة بالهجوم". جاء الرد الإيراني من طريق المتحدث باسم الخارجية ناصر الكنعاني. وقال إنه لا يحق لأحد أن يلوم إيرانية على هجوم كان "المسؤولون الوحيدون فيه هم سلمان رشدي وأنصاره: من خلال إهانة الحجج المقدسة للإسلام، فقد عبر حدودًا سالكة وأثار غضب مليار ونصف مليار شخص". وهكذا، أكدت الحكومة الإيرانية بشكل غير مباشر استمرار فتوى عام 1989: تم التأكيد أيضًا على صحة الحكم في عام 2017 من قبل خليفة الخميني، آية الله علي خامنئي.

صحافة إيران

في الأيام الأخيرة، رفعت الصحافة الإيرانية المعتدي وأشادت به. علقت صحيفة "كيهان" المحافظة التي عين رئيس تحريرها مباشرة من قبل خامنئي، على الحقائق بافتتاحيتها: "مبروك للرجل الشجاع والدقيق الذي هاجم سلمان رشدي، المرتد والفاسد. نحب أن نقبّل اليد التي اخترقت رقبة عدو الله بسكين". وكتبت صحيفة "خراسان" المحافظة الأخرى بعنوان "الشيطان على طريق الجحيم".

وقبل خمسة أيام فقط من الهجوم، أشار موقع "إيران أونلاين" إلى "الفتوى العظيمة التي لا تُنسى للمسلمين في جميع أنحاء العالم".

لكن بخلاف المسؤوليات غير المباشرة، تحقق السلطات القضائية الأميركية وأجهزة المخابرات لفهم ما إذا كانت هناك صلات مباشرة بين المهاجم والحكومة الإيرانية أو أفراد من الحرس الثوري.

تواصل مشبوه

وفقًا لمصادر في الاستخبارات الأوروبية والشرق أوسطية، كان مطر على اتصال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بممثل أو أكثر من الحرس الثوري. يجري التحقيق في طبيعة هذه الاتصالات، على الرغم من عدم وجود دليل حاليًا على تورط الحكومة الإيرانية. مع ذلك، حتى أي دعم من أعضاء الحرس الثوري لن يفترض مسبقًا، وفقًا لمصادر الاستخبارات نفسها، الموافقة على العملية رفيعة المستوى، لأن العملاء غالبًا ما يتمتعون بحرية عمل واسعة إلى حد ما.

جاء طعن رشدي بعد سنوات من تخفيف الإجراءات الأمنية حول الكاتب الهندي المولد الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية لأن التهديد لم يعد مرتفعًا. وفقًا لمسؤول استخباري شرق أوسطي، من غير المرجح أن مطر، المولود في نيوجيرسي بعد ما يقرب من عقد من الفتوى، كان سيعتبر الكاتب بشكل مستقل هدفًا "حاليًا".

بغض النظر عن التحقيق، قد يكون لطعن رشدي تداعيات كبيرة على العلاقات بين إيران والغرب. على سبيل المثال، حول المفاوضات المعقدة حول الطاقة النووية الإيرانية، التي اقتربت بالفعل من الفشل وكانت لسنوات واحدة من أكثر القضايا التي نوقشت في السياسة الدولية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "إيل بوست" الإيطالية