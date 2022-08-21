قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



وجد الهارب النازي ملاذا آمنا بين القوميين العرب ثم استمر في مشاركة أساليب التعذيب التي استمرت حتى يومنا هذا.

إيلاف من بيروت: المكان دمشق، والزمان عم 1988. يحوم أفراد الأمن بثياب مدنية حول المدخل الرئيسي لمبنى سكني أنيق. هناك همسات بأن هاربا ألمانيا 'مهما' يعيش في الطابق الثاني. عندما كنا مراهقين في ذلك الوقت، كلما اقتربنا من ذلك المبنى، كان ضباط الأمن يأمروننا بالتراجع، محذرين من أنه لا يسمح إلا للسكان بالجلوس على الرصيف.

كانت النوافذ مغلقة دائما، لكن في بعض الأحيان، كان شاغل تلك الشقة يخرج في نزهة على الأقدام، ويمر بمطعم شاورما شهير يواجه مبناه، ثم صعد إلى ساحة عرنوس ويمر بنادي الضباط المتقاعدين، المعروف أيضا باسم 'المحاربين القدماء'. العديد من الضباط السابقين الأكبر سنا الذين كانوا يجلسون في ذلك النادي، يحتسون القهوة العربية القوية، ويلعبون الورق ويدخنون الشيشة، يعرفون بالضبط من هو الرجل الطويل القامة، لكن أحدا لم يقل كلمة واحدة. تظاهروا بأنهم لم يروه. خدم العديد منهم في الحرب العالمية الثانية عندما كانت سوريا تحت الاحتلال الفرنسي. وكان بعضهم من الطلاب في أكاديمية حمص العسكرية. وكان آخرون جنودا في جيش الشام الذي تديره فرنسا. خلال الحرب، كان هذا الرجل عدوهم. قاتلوا على طرفي نقيض من ساحة المعركة. هم مع فرنسا والحلفاء، وهو مع أدولف هتلر والنازيين. هذا الرجل كان ألويس برونر.

كل ما كنا نعرفه عن هذا الغريب الغامض هو أنه لم يبتسم أبدا. عندما رأيناه ركض. وفي إحدى المرات، قام بتوجيه صفعة إلى مجموعة من الأولاد الذين اصطدمت به كرة القدم عن طريق الخطأ. علمنا في نهاية المطاف أنه كان 'رجل هتلر' وأنه كان 'جيدا وليس سيئا'، بعد أن 'قتل اليهود خلال الحرب العالمية الثانية'. أحد أصدقائنا، في محاولة ليكون مضحكا، رفع التحية النازية عن بعد ونبح: 'هايل هتلر'. لم يره الرجل ولا أفراد جهاز الأمن الذين كانوا يقفون في مكان قريب. كنا نعرف الهوية السرية لرجل كان النظام يحميه.

نار على علم

اسم برونر معروف بين مؤرخي الحرب العالمية الثانية وصيادي النازيين. انضم برونر، وهو ضابط في قوات الأمن الخاصة نمساوي المولد، إلى النازيين في عام 1931، عندما كان لا يزال مراهقا. في يناير 1943، تم تعيينه مسؤولا عن معسكر درانسي خارج باريس، المحطة الأخيرة لليهود قبل إرسالهم إلى غرف الغاز. كان اليد اليمنى لأدولف أيخمان، وهو ضابط نازي سيئ السمعة وأحد منظمي الهولوكوست. ووفقا لبعض التقديرات، كان برونر مسؤولا عن اعتقال وتعذيب 47,000 يهودي في النمسا، و44,000 في اليونان، و23,000 في فرنسا، و14,000 في سلوفاكيا.

اختفى برونر مباشرة قبل انتحار هتلر في أبريل 1945. في مقابلة عام 1985 مع مجلة Bunte الألمانية الغربية، وصف برونر كيف نجا من قبضة الحلفاء الذين اعتقلوا عن طريق الخطأ شخصا آخر يدعى برونر، معتقدين أنه هو. كان برونر الآخر نشطا أيضا في فيينا خلال الحرب وأعدم لاحقا بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها أليوس برونر. عمل برونر الحقيقي فترة وجيزة سائقًا للجيش الأميركي باستخدام أوراق مزورة ثم فر من ألمانيا في عام 1954 باستخدام جواز سفر مزور من الصليب الأحمر. هبط أولا في روما ومن هناك شق طريقه إلى مصر، حيث وجد نفسه ضيفا على الرئيس آنذاك جمال عبد الناصر. ولا تزال تفاصيل كيفية لقائه بالزعيم المصري غير واضحة، لكن عبد الناصر كان يبحث عن طرق للانتقام من الغرب في ضوء غارة إسرائيلية على غزة في فبراير 1955 خلفت 38 قتيلا من الجنود المصريين. إضافة إلى إحباط عبد الناصر من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، سحب البنك الدولي عرضه لتمويل السد العالي في أسوان. كراهية برونر للصهيونية واليهود جعلت الجندي النازي السابق نقطة جذب فورية لعبد الناصر وجيله من القوميين العرب.

الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر

مستشار أمني في مصر

انتهى الأمر بتعيين برونر مستشارًا أمنيًا في مصر، وعمل عن كثب مع رئيس أمنه، صلاح ناصر. خلال الوحدة السورية المصرية، تم إرسال برونر إلى دمشق لتدريب الكلاب البوليسية، وهي موهبة طورها في سجون هتلر. تصادف وجوده في دمشق عندما أدى انقلاب في 28 سبتمبر 1961 إلى حل الجمهورية العربية المتحدة. وأغلق المطار السوري، وتوقفت الرحلات الجوية إلى القاهرة. تقطعت السبل ببرونر في سوريا. كانت الدول المجاورة مثل لبنان والأردن وتركيا متحالفة بالفعل مع الغرب، ما يجعلها أماكن غير آمنة إن هرب إليها.

تقدم الضابط النازي السابق بطلب لجوء في دمشق. وحتى لا تتفوق عليهم قومية عبد الناصر، وافق نظام ما بعد عبد الناصر في سوريا على طلب برونر على الفور تقريبا. منذ انقلاب سبتمبر، تعرض السوريون لضغوط متزايدة من إذاعة صوت العرب في القاهرة، ومن عبد الناصر نفسه، الذي اتهمهم بإيواء الثلاثية الغادرة في ذلك الوقت: الإمبريالية والصهيونية ومعاداة العروبة. لذا فإن استضافة ضابط نازي مطلوب دوليا سيثبت بالتأكيد أنهم خلاف ذلك، أليس كذلك؟ كان رئيس المخابرات العسكرية السورية في ذلك الوقت ضابطا شابا يدعى شرف الدين زعبلاوي. ويعتقد أنه قدم لبرونر عرضا لم يستطع رفضه. وفي مقابل الحماية، كان برونر يدرب القوات السورية على أساليب الاستجواب والتجسس والتعذيب. عندما وصل البعثيون إلى السلطة بعد تنظيم انقلاب ضد حكومة ما بعد الاتحاد في مارس 1963، جددوا هذا العرض لبرونر، الذي قبل مرة أخرى بسهولة.

يعود تعاطف سوريا مع النازيين إلى الأيام التي سبقت الحرب. في ديسمبر 1937، أرسل هتلر البارون بالدور فون شيراش، وهو زعيم شبابي بارز في الحزب النازي، إلى دمشق. تم تكليف شيراش بتحديد الحلفاء المحتملين لألمانيا في العالم العربي، والتي كانت منتشرة كما كانت في ذلك الوقت مع عدم الثقة في البريطانيين والفرنسيين واليهود. افترض النازيون أن القول المأثور القديم 'عدو عدوي هو صديقي' من شأنه أن يفسح المجال للميل الأيديولوجي الذي أعد القادة العرب للعمل مع النازيين. كان على شيراش أن يعدهم بالتحرر من الانتداب الفرنسي والبريطاني، الذي كانت عدم شعبيته بين العرب تصل إلى نقطة الغليان.

ساعدونا لنربح الحرب

كل ما كان عليهم فعله في المقابل هو مساعدة ألمانيا على الفوز في الحرب في أوروبا.التقى شيراش بالقوميين العرب البارزين مثل شكري القوتلي وسعيد فتاح الإمام، اللذين زارا برلين في عام 1936 والتقيا بهتلر. حتى أن القوتلي اقترح إرسال أسلحة ألمانية إلى مفتي القدس، الحاج أمين الحسيني، لمحاربة اليهود في فلسطين.

كان شيراش مهتما بشكل خاص بمنظمة عسكرية تسمى القمصان الفولاذية، والتي استلهمت إلهامها من القمصان البنية في إيطاليا والقمصان السوداء النازية. حتى أن القمصان الفولاذية ارتدت زيا موحدا مع شارة تشبه الصليب المعقوف النازي مع يد تحمل الشعلة. واتهمت المخابرات الفرنسية المنظمة بالتحريض على إنشاء فرع للحزب النازي في سوريا، وهي فكرة لم تكن بعيدة المنال. ظهرت بالفعل العديد من الأحزاب السياسية المستوحاة من هتلر والنازيين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الحزب السوري القومي الاجتماعي بزعامة أنطون سعادة وحزب الكتائب بزعامة بيار الجميل.

أنطون سعادة، زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي شكل حزبه في لبنان على هيئة الحزب النازي، في صورة يكثر القوميون السوريون من استخدامها في صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي

خلال ذلك الوقت، تم إرسال مسؤول نازي كبير آخر إلى سوريا – رجل يدعى والتر بيك – الذي شرع في تقديم 70 منحة دراسية للطلاب السوريين الراغبين في الدراسة في ألمانيا. تم نقلهم وإيواؤهم وتعليمهم بالكامل على حساب الحكومة الألمانية. في يناير 1941، أرسل هتلر أكبر مسؤول له حتى الآن إلى الشرق الأوسط. كان فيرنر أوتو فون هنتيغ رئيسا للقسم السابع في وزارة الخارجية الألمانية، التي كانت مسؤولة عن منطقة شاسعة امتدت من تركيا إلى الهند. وخلال جولته التي استمرت شهرا، وعد القادة العرب بأنه إذا انتصرت ألمانيا في الحرب، فإنها ستلغي على الفور نظام الانتداب وتمنحهم الاستقلال. لم يفشل في تذكيرهم (بدقة) بأنه إذا فاز البريطانيون، فإنهم سيعطون فلسطين للصهاينة وشمال سوريا للأتراك.

في 25 يناير 1941، وصل هنتيج إلى دمشق، وكلف السوريون خياطا لصنع الأعلام النازية ليتم رفعها خلال حفل الاستقبال. بقي هنتيج بضعة أيام في فندق الأمويين في وسط المدينة، حيث استدعى الأصدقاء النازيين الواعدين في البلاد والتقى بهم. في مايو 1941، هبط الرائد أليكس فون بلومبرغ في مطار المزة العسكري خارج دمشق مباشرة وبقي في فندق قصر الشرق في العاصمة السورية. وكان آخر مبعوثي هتلر لزيارة سوريا الأميرة ستيفاني فون هوهنلوهي، وهي عضو في عائلة ألمانية ملكية عن طريق الزواج ويعتقد عموما أنها جاسوسة نازية.

جاسوس خاص

بعد الحرب، استأجر قائد الجيش آنذاك حسني الزعيم (الذي استمر في تدبير أول انقلاب في سوريا) جنودا سابقين من الغستابو لحراسة مكتبه في مقر قيادة الجيش. تمكن الزعيم من إحضار والتر راف، وهو نازي آخر ورجل أيمن سابق إلى هاينريش هيملر. ووفقا لسامي جمعة، الذي كان يعمل في المخابرات السورية في ذلك الوقت، ساعد هيملر الزعيم في التحضير للانقلاب، ثم اعتنق الإسلام، واتخذ الاسم الإسلامي 'عبد الرحمن رؤوف'. وكان وجود النازيين شائعا جدا لدرجة أنه في عام 1962، أرسلت إسرائيل جاسوسا خاصا، هو الأسطوري إيلي كوهين، لتعقبهم والإبلاغ عن أنشطتهم في سوريا. تسلل كوهين إلى المجتمع الراقي في دمشق تحت ستار شخصية مزيفة، مهاجر سوري ثري من الأرجنتين يدعى كامل أمين ثابت. لكن السوريين قبضوا عليه وأعدموه بسرعة في عام 1965، ولم يترك وراءه أي أثر للقاء برونر.

الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في اثناء محاكمته في دمشق قبيل إعدامه

بالنظر إلى الدوائر الصغيرة التي تحرك من خلالها كوهين، هناك احتمال كبير بأنه كان سيتقاطع مع برونر إما في نادي الضباط أو نادي الشرق - وهو كازينو رائد في الستينيات - أو ربما في منزل قائد الجيش عبد الكريم زهر الدين. كان برونر في ذلك الوقت يسير بالاسم المستعار جورج فيشر. قام بتدريس اللغة الألمانية في دروس خاصة لأطفال النخبة السورية. في عام 1950، تابع برونر من مكان إقامته في دمشق، أخبار هروب رئيسه السابق أيخمان الذي انتقل إلى الأرجنتين بهوية مزيفة قدمها له الأسقف الكاثوليكي ألويس هودال. وأثارت هذه الخطوة مطاردة الإسرائيليين له بلا هوادة. وجدوه في الأرجنتين وسلموه إلى تل أبيب، حيث حوكم وأعدم في يونيو 1962 – في نفس الوقت تقريبا الذي وصل فيه كوهين إلى سوريا. بعد وقت قصير من وصوله إلى سوريا، نجا برونر من محاولتي اغتيال بواسطة رسائل مفخخة – واحدة أرسلها الجيش الإسرائيلي في عام 1961 والأخرى أرسلها الموساد في عام 1980. فقد ثلاثة أصابع وعينا لكنه استمر في العيش بقية أيامه في دمشق حتى وفاته.

يعرفونه.. ولكن!

لا يزال عام وفاة برونر موضع خلاف، حيث ربطته بعض الروايات بعام 1996 والبعض الآخر بعام 2001. في عام 2014، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قصة تقول إنه توفي في عام 2010، وهو ما يعني، إذا كان صحيحا، أنه عاش حتى سن 89. وأكد إفرايم زوروف، مدير مكتب القدس في مركز سيمون فيزنتال، الذي يتعقب مجرمي الحرب النازيين، النتائج التي توصلت إليها بي بي سي، على الرغم من أنه لم يقدم أي أدلة جنائية تدعم هذا الادعاء. في عام 2017، ذكرت المجلة الفرنسية Revue XXI أن برونر توفي في عام 2011، وهو عام الانتفاضة السورية. ووفقا للتقرير، أمضى برونر سنواته الأخيرة في فبو في دمشق، يعيش على حصص غذائية هزيلة يقدمها الجيش السوري. ووفقا لأحد حراسه، الذي يعرف باسم عمر، 'أغلق الباب عليه ولم يفتح مرة أخرى. كل ما كان عليه أن يأكله هو حصص غذائية رهيبة". يبدو هذا الادعاء غريبا وغير مرجح بالنظر إلى أن برونر كان يعامل كضيف من كبار الشخصيات في الحكومة السورية.

قبل وفاته في عام 1982، كتب رئيس المخابرات المصرية صلاح نصر مذكرات مفصلة لكنه لم يشر إلى برونر. وكذلك فعل رئيس المخابرات السورية سيئ السمعة عبد الحميد السراج، الذي لم يتحدث أبدا عن أسراره العديدة بعد مغادرته سوريا في عام 1961. كان السراج خبيرا في التعذيب في السجون السورية قبل الوحدة في عام 1958 وكان عليه أن يلتقي برونر خلال رحلات عمله العديدة إلى القاهرة. توفي السراج في مصر في سبتمبر 2013، دون أن ينطق بكلمة واحدة عن برونر. وربما كان خليفة السراج شرف الدين زعبلاوي، الذي توفي في عام 2018، يعرف برونر أيضا.

علي دوبا، رئيس الاستخبارات العسكرية السورية من السبعينيات وحتى التسعينيات، لا يزال على قيد الحياة وربما يكون الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يقول من الذاكرة بالضبط ما هي الخدمات التي قدمها برونر لسوريا، لكن الرجل البالغ من العمر 90 عاما نادرا ما تحدث إلى الصحافة ولم يتحدث أبدا إلى وسائل الإعلام الأجنبية. إذا كان دوبا يعرف أي شيء عن برونر، فمن المحتمل أن يأخذ المعلومات معه إلى القبر.

مستحيل أن نعرف إلى أي مدى رأى برونر أن إرث تكتيكاته الوحشية يؤتي ثماره. لكن لا شك في أن المحققين السوريين اليوم – وهم أصغر من أن يتذكروا برونر أو حتى يعرفون من هو – يطبقون بعض الأساليب نفسها ضد مواطنيهم التي استخدمها النازيون ضد اليهود.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مجلة "نيو لاينز"