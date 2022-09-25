قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: نشر قصر باكنغهام الملكي البريطاني، في ظاهرة غير مسبوقة، أول صورة لحجر المثوى الأخير للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

ودفنت الملكة الراحلة مساء الاثنين الماضي في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور، حيث مدفن والديها وزوجها هناك.

وتم نقش اسم إليزابيث الثانية على اللوحة السوداء مع أسماء والدها جورج السادس وأمها إليزابيث وزوجها فيليب. وتُظهر الصورة الحجر الذي تم وضعه في أرضية الكنيسة ومحاطًا بتكريم الزهور وأكاليل الزهور.

رخام بلجيكي

والحجر مصنوعة من الرخام البلجيكي المنحوت يدويًا مع ترصيع بأحرف من النحاس الأصفر، لتتناسب مع سابقتها التي كانت تحمل أسماء جورج السادس وإليزابيث بحروف ذهبية.

وسيتمكن الزوار من رؤية الحجر الجديد شخصيًا بدءًا من الأسبوع المقبل مع إعادة فتح قلعة وندسور للجمهور.

وكان تم دفن الملكة ، 96 عامًا ، مع دوق إدنبرة في خدمة خاصة حضرها الملك تشارلز الثالث وأعضاء آخرون من العائلة الملكية، وتبع الاحتفال الخاص جنازتها الرسمية في وستمنستر أبي وخدمة التكليف في وندسور.

ويحمل الحجر أسماء جورج السادس 1895-1952 وإليزابيث 1900-2002 ، تليها نجمة جارتر معدنية ، ثم إليزابيث الثانية 1926-2022 وفيليب 1921-2021.

وسام الرباط

وكان كان جميع أفراد العائلة المالكة الأربعة أعضاء في وسام الرباط (Order of the Garter) اعلى وسام في بريطانيا، التي تعتبر كنيسة القديس جورج موطنًا روحيًا له.

يشار إلى أن وسام الرباط، هو أقدم وسام للفروسية في العالم، وذروة نظام الشرف البريطاني، وعضويته محدودة للغاية ، وتتألف من الملك، أمير ويلز - وكلاهما عضو بحكم منصبه واكتساب العضوية عند الانضمام إلى أحد الألقاب - وليس أكثر من 24 عضوًا كاملاً أو مرافقًا.

ويُعرف الأعضاء الذكور باسم رفيق الفرسان، بينما تُعرف الأعضاء الإناث باسم رفيقة السيدات. ويمكن أن يشمل الأمر أيضًا بعض الأعضاء الإضافيين (أفراد العائلة المالكة البريطانية والملوك الأجانب) ، والمعروفين باسم الفرسان والسيدات الفائقين (أو الغرباء). وللملك وحده حق منح الوسام.

وإلى ذلك، فإنه يمكن للناس أن يقدموا احترامهم في موقع الدفن اعتبارًا من الخميس 29 سبتمبر، بعد أسبوع بقليل من الجنازة.

وكان تم بناء الكنيسة التذكارية بتكليف من الملكة الراحلة في عام 1962 لتكون مكان دفن لوالدها، وقام بتصميم المبنى جورج بيس وانتهى بناؤه العام 1969.