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أديس أبابا: استولت القوات الإثيوبية والإريترية على بلدة شير الرئيسية في تيغراي الاثنين، وفق ما أعلنت قيادة قوات المتمردين في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا في بيان الثلاثاء.

وقالت القيادة "هذه القوات الغازية سيطرت حتى الآن على مناطق معينة بما فيها منطقة شير" داعية "جميع سكان تيغراي المؤهلين للدفاع باستماتة" عن المنطقة.

وأضافت أن القوات المشتركة دخلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 100 ألف نسمة الاثنين، مشيرة إلى أن "الأعداء يقتلون شعبنا بأسلحة ثقيلة في المناطق التي يغزونها".

وكانت منطقة شير مسرحاً لهجوم شنته القوات الإثيوبية والإريترية فيما اندلع قتال عنيف في تيغراي، ما أثار قلق المجتمع الدولي.

ولا يمكن التحقق من الأنباء الواردة من ساحة المعركة لأن الصحافيين غير قادرين على الوصول إلى شمال إثيوبيا حيث شبكات الاتصالات ضعيفة أو معدومة.

والاثنين، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة" مع احتدام القتال.

وجاء إعلان المتمردين بعد يوم من تعهد الحكومة الإثيوبية الاستيلاء على مطارات ومواقع أخرى في تيغراي.

ودعا الاتحاد الأفريقي الأحد الأطراف المتحاربة في النزاع الإثيوبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في تيغراي حيث تتزايد أعمال العنف.