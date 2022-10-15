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اديس ابابا: أعلنت "لجنة الإنقاذ الدولية" السبت مقتل أحد موظفيها وإصابة آخر في هجوم في إقليم تيغراي الإثيوبي المضطرب.

وأعلنت المنظمة الإنسانية ومقرها الولايات المتحدة "تؤكد لجنة الإنقاذ الدولية بحزن التقارير عن مقتل أحد زملائنا نتيجة إصابات تعرّض لها أثناء هجوم وقع أمس (الجمعة) في مدينة شاير في منطقة تيغراي الإثيوبية".

وأضافت أن "موظفاً آخر في لجنة الإنقاذ الدولية أصيب في الهجوم، بينما قتل مدنيان آخران بحسب تقارير وأصيب ثلاثة نتيجة الحادثة".

وذكرت المنظمة بأن الموظف كان "يعمل على إيصال مساعدات إنسانية لإنقاذ حياة نساء وأطفال".

وأضافت أن "عناصر الإغاثة والمدنيين يجب ألا يكونوا أهدافاً قط".

قصف كثيف

وتعرّضت شاير الواقعة في شمال غرب تيغراي لقصف القوات الإثيوبية والإريترية مدى أيام في إطار هجوم مشترك ضد المتمرّدين من المنطقة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وأخرى عاملة في المجال الإنساني.

وتعرضت المدينة التي تعد حوالى مئة ألف نسمة لـ"قصف كثيف متواصل بالمدفعية وضربات جوية طوال هذا الأسبوع"، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأوقع أضراراً في الممتلكات، بحسب ما أفاد مصدر يعمل في المجال الإنساني فرانس برس.

وأعرب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن شعوره بـ"الهلع" من التقارير التي تتحدث عن استهداف المدنيين في شاير ودعا إلى احترام القانون الدولي.

وتخوض إثيوبيا وحلفاؤها مواجهات ضد متمرّدي تيغراي منذ نحو عامين في إطار نزاع أسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى وتسبب بكارثة إنسانية في شمال البلاد.