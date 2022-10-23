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واشنطن: شارك آلاف الأشخاص بينهم كثير من الإيرانيين والإيرانيات في مسيرة بالعاصمة الأميركية واشنطن السبت دعماً للاحتجاجات في إيران وساروا وصولاً إلى البيت الأبيض حاملين شعار "نساء حياة حرية".

انطلقت المسيرة في نهاية فترة بعد الظهر من ناشونال مول وهي ساحة كبيرة بوسط المدينة، وتوجهت حاملة ألوان العلم الإيراني تحت أشعة الشمس نحو البيت الأبيض وردد المشاركون فيها "نريد الحرية" و"العدالة لإيران".

وقال سياماك أرام أحد المنظمين لوكالة فرانس برس "هذا خامس احتجاج أسبوعي نقوم به في واشنطن وأعتقد أنه الأكبر"، مرجحاً أن يكون عدد المشاركين "أكثر من عشرة آلاف" شخص.

جاء بعض المتظاهرين من مدن أميركية أخرى مثل بوسطن.

وقالت مهشِد (28 عاماً) التي ارتدت قميصا أخضر "ساعدوا في تحرير إيران". وأضافت المهندسة الشابة التي غادرت إيران قبل ثلاث سنوات ولم ترغب مثل كثيرين في كشف اسمها الكامل لأن عائلتها لا تزال في البلاد "لم نعد نريد هذا النظام المستبد الذي يمنعنا من الاستفادة من حقوقنا الإنسانية ومن حريتنا".

على لافتة تحملها شابة أخرى، عُلّقت خصلة شعر إلى جانب عبارة "شعرنا قد يزعجكم لكن عقلنا سيُنهيكم".

تظاهرات دعم

منذ أكثر من شهر تخرج احتجاجات واسعة في إيران أثارتها وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها بيَد شرطة الآداب التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وخرجت السبت تظاهرات دعم في برلين وطوكيو أيضاً. في واشنطن قالت مرجان (55 عاماً) إن من المهم "إظهار أننا ندعم شعب إيران". وأعربت عن سرورها لأن الموكب يضم أشخاصًا "من مختلف الأعمار والديانات" عاشوا في إيران وخارجها.

وقالت نيغار (53 عامًا) لفرانس برس "هذه ثورة رائعة تقودها النساء اللواتي هن الاكثر تعرضاً للقمع في ايران"، مضيفة "أقل ما يمكننا فعله هو أن نكون هنا".