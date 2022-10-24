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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الإثنين أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري في الأيام المقبلة محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن "الرئيس بايدن يتطلّع إلى التحدث مع... سوناك في الأيام المقبلة وإلى استمرار تعاوننا الوثيق مع المملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن البروتوكول يفرض على الرئيس الأميركي أن ينتظر إلى ما بعد لقاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد العائلة المالكة. ومن المقرر أن يلتقي سوناك الملك تشارلز الثالث الثلاثاء.